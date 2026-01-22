Doanh nhân Minh Hoàng đeo đồng hồ chục nghìn USD

Tiệc cưới của Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng diễn ra tại Vinpearl Resort Nha Trang trong 2 ngày 22-23/1. An ninh của buổi lễ được thắt chặt.

Ngày 22/1, loạt ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong loạt ảnh, chú rể thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ suit tối màu, kết hợp cravat Gucci và đồng hồ Audemars Piguet có giá trị khoảng 40.000 USD . Trong khi đó, Phương Nhi diện váy cưới tông xanh pastel, thiết kế cúp ngực, phom dáng ôm sát với chi tiết đính kết cầu kỳ.

Bộ ảnh được thực hiện trong bối cảnh tối giản, tập trung vào trang phục và thần thái của cô dâu, chú rể. Trước đó, trên trang cá nhân đang để chế độ riêng tư, cặp đôi đồng loạt thay ảnh đại diện bằng hình cưới, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chú rể đeo đồng hồ Audemars Piguet có giá trị khoảng 40.000 USD khi chụp ảnh cưới. Ảnh: Vũ Mạnh Tuấn.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, lễ cưới của 2 người diễn ra tại Vinpearl Resort Nha Trang trong 2 ngày 22-23/1, với nhiều hoạt động dành cho khách mời. Đáng chú ý, sáng 23/1, cặp đôi sẽ tổ chức một giải thể thao trong khuôn khổ lễ cưới (wedding sport), nơi khách mời cùng tham gia các hoạt động vận động theo chương trình đã được sắp xếp từ trước.

Theo thông tin trên tấm thiệp mời lan truyền những ngày qua, dresscode dành cho khách mời nam và nữ được quy định khác nhau trong từng ngày, trong đó khách mời nữ được yêu cầu lựa chọn trang phục có tông màu pastel, nhẹ nhàng.

Lễ cưới được tổ chức với yêu cầu an ninh nghiêm ngặt. Thông tin liên quan đến danh sách khách mời và các hoạt động cụ thể được giữ kín cho đến sát thời điểm diễn ra. Trong ngày trọng đại, Phương Nhi dự kiến thay nhiều mẫu váy cưới, đều là thiết kế đặt riêng từ một nhà thiết kế có tiếng.

Trước đó, vào sáng 15/1/2025, Phương Nhi và Minh Hoàng đã tổ chức lễ ăn hỏi trong không gian riêng tư tại nhà riêng của nàng hậu ở Thanh Hóa. Buổi lễ được kiểm soát an ninh chặt chẽ, chỉ có sự tham dự của người thân trong gia đình.

Kể từ sau lễ ăn hỏi, Phương Nhi hạn chế xuất hiện trước công chúng và gần như rút khỏi các hoạt động giải trí. Người đẹp chủ yếu xuất hiện trong một số hoạt động cùng gia đình chồng. Tháng 8/2025, cô và chồng tham dự một sự kiện tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Đến tháng 11/2025, cặp đôi gây chú ý khi cùng xuất hiện tại concert của G-Dragon tổ chức ở Hưng Yên.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2001, giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss International, lọt top 15 chung cuộc và giành giải phụ Đại sứ Du lịch Nhật Bản. Trước khi rút lui khỏi showbiz, Phương Nhi hoạt động dưới sự quản lý của một công ty giải trí, thường xuyên tham gia các show diễn và chụp ảnh thời trang.