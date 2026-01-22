Ảnh cưới của Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng

Đúng thời điểm Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng được cho là cử hành hôn lễ ở Nha Trang, hình cưới của cặp đôi cũng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Ngày 22/1, những tấm ảnh cưới của Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng được chia sẻ trên mạng xã hội. Loạt hình được chụp ở bối cảnh đơn giản. Á hậu mặc chiếc đầm màu xanh pastel, dáng cúp ngực, đính kết cầu kỳ.

Trước đó, trên trang cá nhân đang để ở trạng thái riêng tư, vợ chồng cô thay ảnh đại diện thành những tấm hình cưới. Theo nguồn tin thân cận, cả 2 dự kiến tổ chức lễ cưới vào 22-23/1 ở Nha Trang. Những ngày qua, thông tin liên quan đến lễ cưới hào môn giữa nàng hậu và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng thu hút sự chú ý.

Ảnh cưới của Phương Nhi. Ảnh: Louis Wu.

Trước đó, sáng 15/1/2025, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư tại nhà riêng của nàng hậu ở Thanh Hóa. Sự kiện được thắt chặt an ninh, chỉ có sự tham dự của người thân trong gia đình.

Từ khi ăn hỏi đến nay, người đẹp hạn chế xuất hiện trước công chúng, khóa phần lớn tài khoản mạng xã hội. Ngay thời điểm lễ ăn hỏi diễn ra, 2 tài khoản Instagram (581.000 người theo dõi) và TikTok (1,4 triệu người theo dõi) mang tên Nguyễn Phương Nhi không còn hiển thị. Suốt thời gian dài, người đẹp không còn tham gia các sự kiện giải trí.

Thời gian qua, cô chủ yếu tham gia một số sự kiện cùng gia đình chồng. Hồi tháng 8/2025, vợ chồng cô tham dự một chương trình tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội). Tháng 11/2025, nàng hậu cùng doanh nhân Minh Hoàng gây chú ý khi cùng đi xem concert G-Dragon ở Hưng Yên. Ngoài ra, những hình ảnh người đẹp đi du lịch được một số tài khoản mạng ghi lại và đăng tải trên MXH.

Nguyễn Phương Nhi, 24 tuổi, cao 1,7 m với số đo 80-57-88 cm. Cô đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, sau đó đại diện Việt Nam dự Miss International và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản. Khi còn ở showbiz, Phương Nhi có công ty quản lý, được mời tham gia diễn nhiều show, chụp ảnh thời trang.

Nàng hậu tốt nghiệp chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Trước đây, khi học tại THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa), cô nhiều năm nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường.