Bảo Ngọc viết tâm thư gửi Phương Nhi trong ngày cưới

Bảo Ngọc tâm sự Phương Nhi là cô gái dễ thương, ngọt ngào. Nàng hậu hy vọng đồng nghiệp có được hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng diễn ra trong 2 ngày 22-23/1 tại Vinpearl Resort Nha Trang, với chuỗi hoạt động được thiết kế riêng cho khách mời. Bữa tiệc tối 22/1 được thiết kế sang trọng với sự góp mặt của nhiều gương mặt trong giới giải trí như vợ chồng Đỗ Thị Hà - doanh nhân Viết Vương, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, Touliver, Soobin…

Trong đó, Á hậu Bảo Ngọc gửi lời chúc mừng tới Phương Nhi. Cô bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến đồng nghiệp thân thiết bước sang chặng đường mới. Cô nhắn nhủ Phương Nhi không còn là cô á hậu trẻ trung, rụt rè của những ngày đầu mà đã trở thành cô dâu rạng rỡ, hạnh phúc. Bảo Ngọc cũng chúc cặp đôi có cuộc sống hôn nhân bền chặt, được xây dựng trên sự thấu hiểu và yêu thương, đồng thời khẳng định luôn ở bên ủng hộ Phương Nhi.

Lễ cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng diễn ra ngày 22/1. Ảnh: Louis Wu.

“Qua hành trình chúng ta đi cùng nhau từ những ngày đầu ở Miss World Vietnam, chị đã thấy một Phương Nhi luôn nỗ lực và ngọt ngào. Giờ đây, chị hạnh phúc khi thấy em tìm được bến đỗ bình yên, nơi có người sẵn sàng bao dung và yêu thương ‘viên kẹo’ này thật nhiều. Mong cuộc sống hôn nhân của 2 bạn sẽ không chỉ có hoa hồng, mà còn là sự thấu hiểu và cùng nhau già đi trong sự dịu dàng nhất.

Em cứ việc làm một cô dâu hạnh phúc, còn thế giới ngoài kia nếu có mệt mỏi quá, cứ nhớ là luôn có một ‘bà chị khổng lồ’ ở đây sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ em. Hạnh phúc thật viên mãn nhé, candy girl của chị. Thương em rất nhiều", Bảo Ngọc viết.

Phương Nhi, Bảo Ngọc và Mai Phương là top 3 Miss World Vietnam 2022, duy trì mối quan hệ thân thiết sau cuộc thi.

Bảo Ngọc chúc phúc đồng nghiệp. Ảnh: FBNV.

Trở lại chuỗi hoạt động trong lễ cưới của Phương Nhi, một trong những điểm nhấn của sự kiện là giải thể thao dự kiến tổ chức vào sáng 23/1. Tại đây các khách mời cùng tham gia các hoạt động vận động theo kịch bản đã được sắp xếp từ trước.

Theo thông tin từ thiệp mời đang được lan truyền, dresscode được quy định cụ thể cho từng ngày và phân chia theo giới tính. Trong đó, khách mời nữ được khuyến khích lựa chọn trang phục tông pastel, mang phong cách nhẹ nhàng, trang nhã.

Lễ cưới được tổ chức với yêu cầu an ninh nghiêm ngặt. Danh sách khách mời cũng như các hoạt động chi tiết đều được giữ kín đến sát thời điểm diễn ra. Trong ngày trọng đại, Phương Nhi dự kiến thay nhiều mẫu váy cưới, đều là thiết kế đặt riêng từ một nhà thiết kế có tiếng.