Lan Phương bật khóc

Lan Phương xúc động khi chia sẻ về quá trình quay phim sau thời gian nghỉ sinh con, sự bận rộn giúp cô quên đi những mệt mỏi, căng thẳng.

Lan Phương là một trong những diễn viên góp mặt trong phim truyền hình mới Đồng hồ đếm ngược, bên cạnh Thanh Sơn, Hoàng Hà, Bình An... Nhân vật cô đảm nhận được giới thiệu giàu có, quan hệ rộng, tính cách hơi kỳ quái, giỏi thao túng tâm lý người khác, muốn đàn ông xung quanh phải phục tùng.

Chia sẻ tại buổi ra mắt mới đây, Lan Phương cho biết bộ phim này được quay trước Gió ngang khoảng trời xanh, đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian nghỉ sinh em bé thứ hai. Nhớ lại quãng thời gian ở phim trường, nữ diễn viên xúc động bật khóc. Cô nói đó là những ngày chỉ tập trung vào công việc, diễn xuất, được phép để lại những mệt mỏi, căng thẳng phía sau.

Lan Phương thừa nhận đó là giai đoạn khó khăn nhất của bản thân và cô may mắn tìm được liều thuốc chữa lành.

Lan Phương tham gia phim mới bên cạnh Thanh Sơn, Hoàng Hà, Bình An...

Theo Lan Phương, cô cảm thấy thích thú với kịch bản dù nhân vật tính cách hơi quái lạ. "Tôi nghĩ cô ấy không hẳn sai lắm. Đó là người phụ nữ có tiền có quyền, có mọi thứ, và cô ta bày ra mọi cám dỗ xem người khác có ngã gục không. Mối quan hệ độc hại, nhưng cô ta dám làm dám chịu. Nhân vật này khá sexy, nổi loạn nên tôi cũng phải dành thời gian để tìm trang phục phù hợp", cô nói.

Trong phim, Lan Phương và bạn diễn Bình An có một số cảnh khá táo bạo, song với họ đó không phải khó khăn. Về điều này, Bình An cũng chia sẻ: "Tôi và vợ luôn có sự đồng cảm, tin tưởng, đồng hành với nhau. Hơn nữa, năm qua tôi gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, bị chấn thương... Vì vậy tôi chỉ sợ một ngày nào đó không còn được làm phim nữa. Dù là vai diễn gì, lớn hay nhỏ, tôi đều cố gắng hết sức".

Đồng hồ đếm ngược, thuộc dòng phim miniseries (độ dài khoảng 16-20 tập) của VFC, xoay quanh nhân vật chính Thành (Thanh Sơn thủ vai), một thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh. Cuộc sống của Thành thay đổi hoàn toàn sau một biến cố lớn, khi anh bất ngờ sở hữu năng lực siêu nhiên. Tác phẩm kết hợp yếu tố tâm lý, xã hội với màu sắc giả tưởng, dẫn dắt nhân vật khám phá những bí ẩn của cuộc sống.

Phim cũng đánh dấu màn tái xuất truyền hình của Thanh Sơn sau dự án điện ảnh Tử chiến trên không. Thanh Sơn nói điều thú vị trong phim này là bạn diễn của anh là chú chó tên Coddy. Trước khi phim bấm máy, anh có khoảng thời gian 1 tháng sống cùng Coddy để trở nên thân quen.

"Có lẽ đây là mối quan hệ khăng khít nhất tôi từng có với một bạn diễn. Một bật mí nhỏ là khi thực hiện những cảnh quay cận, để Coddy có thể nhìn trực tiếp vào mình, tôi luôn phải ngậm một món đồ chơi trong miệng để tương tác. Nếu nhìn từ phía sau, có thể mọi người sẽ không thấy", Thanh Sơn chia sẻ.