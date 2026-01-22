NSND Quốc Hưng hát mừng Đại hội Đảng

Với ca khúc "Đất nước hôm nay" mừng Đại hội XIV của Đảng, NSND Quốc Hưng lần đầu kết hợp ca sĩ Thu Hằng.

Được ra mắt giữa thời điểm cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, MV Đất nước hôm nay của NSND Quốc Hưng, ca sĩ Thu Hằng cùng Hợp xướng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam khắc họa diện mạo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, với tinh thần tự tin, năng động và khát vọng vươn lên.

Đất nước hôm nay ngợi ca Tổ quốc và những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, nhịp sống đương đại với các công trình trọng điểm, đô thị hiện đại… trên khắp vùng miền được khắc họa một cách chân thực, sống động.

Hình ảnh trong MV Đất nước hôm nay. Ảnh: FBNV.

Để thực hiện MV này, ê-kíp của NSND Quốc Hưng đầu tư lớn không chỉ về kinh phí mà cả chất xám lẫn thời gian. MV được thực hiện tại nhiều địa phương trên cả nước, từ miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung, Tây Nguyên đến các tỉnh, thành phía Nam với mục đích khắc họa nét đẹp muôn màu trên dải đất hình chữ S.

Mỗi khuôn hình tái hiện chân thực bức tranh xã hội hôm nay, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và ý chí vươn lên của con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Về mặt âm nhạc, Đất nước hôm nay mang màu sắc hùng tráng, kết hợp giữa chất liệu truyền thống và phong cách hiện đại. Giai điệu mạnh mẽ, ca từ giàu hình ảnh góp phần truyền tải thông điệp về niềm tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định niềm tin vào con đường phát triển của đất nước.

Bên cạnh các hình ảnh về kinh tế - xã hội, MV còn tập trung khắc họa chân dung con người Việt Nam trong thời đại mới, từ công nhân, kỹ sư, chiến sĩ, ngư dân đến trí thức trẻ và thế hệ thanh niên. Những hình ảnh này tạo nên bức tranh tổng thể về một xã hội đang chuyển động tích cực, hướng tới tương lai bền vững.

NSND Quốc Hưng cho biết ông từng song ca với nhiều ca sĩ nữ thuộc dòng nhạc thính phòng như Lan Anh, Tân Nhàn, Anh Thơ, Phương Nga… Tuy nhiên, ở dự án lần này, nghệ sĩ lựa chọn Thu Hằng - ca sĩ kém ông 25 tuổi - bởi đánh giá cao sự tiến bộ trong kỹ thuật thanh nhạc cũng như khả năng truyền đạt chuyên môn của cô trong vai trò giảng viên.

Theo NSND Quốc Hưng, quá trình thu âm ca khúc diễn ra suôn sẻ, không đặt nặng phô diễn kỹ thuật mà chú trọng sự hòa quyện tự nhiên, gần gũi giữa 2 giọng hát. Phần hợp xướng trong Đất nước hôm nay do các sinh viên khoa Thanh nhạc đảm nhiệm.