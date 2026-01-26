Nàng hậu 'đáng thương' nhất Địa ngục độc thân

Mùa 5 của chương trình hẹn hò nổi tiếng Single’s Inferno - Địa ngục độc thân đã phát sóng được 4 tập đầu tiên. Mùa này được giới thiệu là dàn người chơi táo bạo, chủ động, cá tính mạnh và suy nghĩ khó đoán. Tương tự những mùa trước, Địa ngục độc thân tiếp tục quy tụ những người chơi có ngoại hình nổi bật. Trong số đó, Park Hee Sun sinh năm 2003, là người chơi nhỏ tuổi nhất trong dàn thí sinh nữ. Người đẹp đạt danh hiệu Á hậu Thiện của Hoa hậu Hàn Quốc 2024.

Trong 4 tập đầu của Địa ngục độc thân, Park Hee Sun rơi vào tình thế đáng ngại khi không được bất cứ chàng trai nào để mắt. Nàng hậu có cảm tình với Lim Soo Bin nhưng anh chàng này lại thích Mina Sue Choi. Nỗ lực bắt chuyện với Lim Soo Bin nhưng đến nay Park Hee Sun vẫn chưa thành công. Ngoài ra, trong tập 4, Park Hee Sun tiếp tục phải đối mặt với tình cảnh khó xử. Cụ thể, theo quy định của chương trình, mỗi người phải dành tặng viên kẹo màu đỏ và vàng cho đối tượng họ để mắt. Park Hee Sun dành kẹo màu đỏ cho Lim Soo Bin và màu vàng cho Jae Jin. Tới phần chơi “thật hay thách”, Park Hee Sun được yêu cầu nắm tay người cô đã tặng kẹo màu vàng. Ảnh: Naver.

Tuy nhiên, sau đó, Jae Jin lại thổ lộ với cô gái anh đang có cảm tình là Joo Young. Dẫn đến Park Hee Sun và Jae Jin vẫn đang nắm tay nhưng Joo Young lại ngồi giữa họ. Cảnh này sau đó lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến. Nhiều khán giả bày tỏ sự thương cảm cho Park Hee Sun khi cô rơi vào tình huống kỳ quặc và khó xử. Theo Hankookilbo, Park Hee Sun du học từ khi còn nhỏ. Xuất thân trong gia đình có cha là kỹ sư tốt nghiệp đại học, người đẹp tiếp nối con đường học thuật khi theo học tại trường kỹ thuật danh tiếng của Mỹ. Hiện Park Hee Sun theo học chuyên ngành Hệ thống Thông tin tại Đại học Carnegie Mellon - ngôi trường tư thục hàng đầu, nổi tiếng với việc đào tạo nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel. Ảnh: Osen.

Ngoại hình của Park Hee Sun được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với Jang Won Young của nhóm IVE. Bên cạnh hành trình học tập nghiêm túc, Park Hee Sun bất ngờ rẽ sang lĩnh vực sắc đẹp khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2024. Chia sẻ về quyết định này, cô cho biết cuộc thi không chỉ mang đến trải nghiệm mới mà còn giúp bản thân trở nên tự tin hơn, đồng thời có cơ hội nhìn nhận lại chính mình. Ảnh: @Heesunrose.

Park Hee Sun sở hữu chiều cao ấn tượng nhất trong dàn người đẹp của Địa ngục độc thân mùa 5. Cô cao 1,73 m với vóc dáng đẹp. Trong suốt thời gian đi học, Park Hee Sun được đánh giá là học sinh gương mẫu. Cô tự nhận xét bản thân là người ngoan ngoãn, tuân thủ quy tắc và hiếm khi làm điều gì vượt khuôn khổ. “Tôi tập trung vào việc học đến mức gần như không có thời gian nghĩ về bản thân là ai hay mình muốn gì”, cô từng chia sẻ với Hankookilbo. Ảnh: @Heesunrose.

Niềm đam mê ban đầu của Park Hee Sun không phải thời trang hay sắc đẹp, mà là công nghệ. Cô đặc biệt yêu thích việc chế tạo robot, thường xuyên tham gia các câu lạc bộ và cuộc thi liên quan. Với cô, niềm vui đến từ việc tạo ra những sản phẩm mới và được thỏa sức sáng tạo. Tại Đại học Carnegie Mellon, Park Hee Sun từng theo học các chương trình kết hợp giữa nghệ thuật và hệ thống thông tin. Tuy nhiên, sau quá trình trải nghiệm, cô nhận ra mình bị cuốn hút nhiều hơn bởi lĩnh vực hệ thống thông tin, từ đó quyết định theo đuổi chuyên ngành này một cách nghiêm túc. Ảnh: @Heesunrose.

Trở lại Địa ngục độc thân, nhiều khán giả cho rằng Park Hee Sun không được các chàng trai trong chương trình để mắt có thể do tính cách hiền lành, nhút nhát. Chưa kể cô dành quá nhiều thời gian cho Lim Soo Bin nên không trò chuyện, tìm hiểu những chàng trai khác. Trước đó, nhà sản xuất cho biết mùa 5 là mùa có nhiều “nhân vật chính” nhất trong lịch sử chương trình. Thay vì tập trung vào một vài gương mặt nổi bật như các mùa trước, mỗi người chơi trong mùa 5 đều có câu chuyện và hành trình cảm xúc riêng, tạo nên cấu trúc đa tuyến tương tự một bộ phim nhiều nhân vật. Ảnh: @Heesunrose.

