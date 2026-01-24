Hoa hậu bị chỉ trích vì cùng lúc tán tỉnh 4 người

Trong tập 4 của chương trình hẹn hò Địa ngục độc thân (Single’s Inferno) phát sóng trên Netflix, Mina Sue Choi trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục có những hành động gây tranh cãi. Thái độ của hoa hậu khiến dàn quan sát viên lẫn khán giả không biết cô đang quan tâm đến ai. Lý do là Mina Sue Choi tới đảo thiên đường với Lim Soo Bin, sau đó ghen tuông khi thấy chàng trai này nói chuyện với cô gái khác. Thế nhưng, Mina Sue Choi lại tặng kẹo cho Sung Hun.

Sau đó, các thí sinh tham gia hoạt động đốt lửa trại và chơi trò “thật hay thách”. Ở đây, khi được hỏi đang quan tâm đến ai nhất, Lim Soo Bin chủ động chuyển chỗ, ngồi cạnh Mina Sue Choi và thì thầm: “Là em đó”. Tuy nhiên, khi được hỏi muốn cùng ai tới đảo thiên đường trong lần tiếp theo, Mina Sue Choi thay vì chọn Lim Soo Bin hay Sung Hun lại chọn Woo Sung Min. Người đẹp tiến tới rồi thì thầm với Sung Min: “Lần sau anh có thể đi cùng em không?”. Trong cuộc phỏng vấn trước đó, Mina chỉ xếp Woo Sung Min ở vị trí thứ 3 trong danh sách những người cô quan tâm nhất, còn Sung Hun xếp hạng nhất.

Khoảnh khắc này khiến không khí giữa các thí sinh trở nên trầm lắng. Theo dõi từ trường quay, Lee Da Hee bày tỏ sự ngạc nhiên: “Tôi sẽ hiểu nếu cô ấy chọn Sung Hun - người vốn đứng đầu, nhưng việc đột nhiên chọn Sung Min thật khó đoán”. Trong buổi phỏng vấn với ê-kíp sản xuất, Mina Sue Choi lý giải: “Tôi rất vui khi thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh cùng Sung Min. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được gần gũi hơn với anh ấy”.

Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, Mina Sue Choi tiếp tục gây bất ngờ khi tiết lộ với ê-kíp cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với Song Seung Il. “Ban đầu tôi nghĩ anh ấy chỉ thả thính mình, nhưng ngay khi nhận được kẹo từ anh ấy, tôi đột nhiên có cảm xúc với anh ấy”, cô nói. Trước chia sẻ này, Dex thốt lên: “Cô ấy lại nảy sinh tình cảm nữa sao?”, còn Kyuhyun cũng bàng hoàng khi Mina Sue Choi đang cùng lúc tìm hiểu tới 4 người.

Trở lại phần trò chơi, khi được hỏi đang bị thu hút bởi chàng trai nào nhất, Mina Sue Choi không ngần ngại đến bên Song Seung Il và thì thầm: “Tôi muốn hẹn hò với bạn”. Diễn biến này khiến Kim Min Ji - người cũng có tình cảm với Song Seung Il - thừa nhận trong buổi phỏng vấn với ê-kíp rằng đây là “khoảnh khắc gây sốc nhất” đối với cô.

Trước những thay đổi liên tục trong cảm xúc của Mina Sue Choi, Dex nhận xét: “Thành thật mà nói, sao tình cảm của cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy?”. Hong Jin Kyung cũng bày tỏ sự bối rối, cho rằng đó là lựa chọn cá nhân, nhưng cách thể hiện của Mina Sue Choi quá bất ngờ và chưa cân nhắc đến cảm xúc của những người liên quan. Sau khi tập 4 lên sóng, Mina Sue Choi nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều khán giả đã tràn vào trang Instagram cá nhân của cô để lại những bình luận chỉ trích hành động của cô trong chương trình, tờ MHN đưa tin.

Mina Sue Choi sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2021. Sau đó, cô trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2022. Cô theo học chuyên ngành truyền thông tại Đại học Illinois, thông thạo nhiều ngôn ngữ và từng sinh sống tại Australia, Canada, Mỹ. Hiện Mina Sue Choi sở hữu hơn 78.000 người theo dõi trên mạng xã hộ. Ngoài truyền hình thực tế, cô còn tham gia một số vai nhỏ trong phim DNA Lover (TV Chosun, 2024) và Melo Movie của Netflix (2025).

