Dàn hoa hậu, người mẫu gây chú ý trong Địa ngục độc thân 5

Mùa thứ 5 của chương trình truyền hình hẹn hò đình đám Hàn Quốc Single’s Inferno - Địa ngục độc thân chính thức phát sóng được 4 tập đầu tiên và thu hút sự chú ý. Chương trình có sự tham gia của phần lớn người chơi hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Hiện tại gây bàn nhiều nhất là Mina Sue Choi sinh năm 1999 ở Australia. Cô đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2022 và trở thành người Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng cuộc thi. Ngoài vẻ ngoài nổi trội, Mina Sue Choi còn là tâm điểm của chương trình năm nay bởi cá tính mạnh. Cô được nhiều chàng trai để mắt. Mina Sue Choi có tính cách tự nhiên, thẳng thắn, không ngại thổ lộ tình cảm với người cô để mắt. Tuy nhiên, người đẹp này đang gây tranh cãi vì nhiều hành động được cho là khó hiểu, liên tục thay đổi đối tượng muốn tìm hiểu. Ảnh: @minadori222.

Người mẫu Kim Go Eun (26 tuổi) - từng vướng tin đồn hẹn hò với G-Dragon cách đây 2 năm - là một trong những gương mặt được chú ý tại chương trình. Cô tự nhận mình có “ngoại hình giống mèo nhưng tính cách như cún con”. Chia sẻ về chuyện tình cảm, Kim Go Eun cho biết cô từng quen nhiều người nhưng đang trải qua quãng thời gian độc thân kéo dài và mong muốn sớm gặp được người thực sự khiến trái tim rung động. Người đẹp cũng thể hiện sự tự tin về ngoại hình khi cho rằng bản thân không có điểm nào không hài lòng trên khuôn mặt. Kim Go Eun nhận danh hiệu Á hậu 2 ở Hoa hậu Hàn Quốc 2022, sinh năm 2000. Theo Top Star News, cô là con gái của cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng Kim Hyun Soo. Ảnh: Daum.

Kim Min Ji, vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, cũng là cái tên thu hút sự quan tâm. Cô thi đấu nội dung 400 m và 400 m vượt rào cho câu lạc bộ Hwaseong City Hall. Sở hữu ngoại hình nổi bật, Kim Min Ji thường được so sánh với Karina (aespa) và được gọi bằng biệt danh “Karina của làng điền kinh”. Trước đó, cô từng xuất hiện trong các chương trình giải trí thể thao như Goalies của SBS. Tại Địa ngục độc thân, Kim Min Ji gây chú ý với hình ảnh năng động, khỏe khoắn. Ảnh: @arb0r_day.

Bên cạnh đó, Park Hee Sun - Á hậu Thiện của Hoa hậu Hàn Quốc 2024 - cũng góp mặt trong dàn thí sinh. Cô hiện theo học chuyên ngành Hệ thống Thông tin tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), một trong những trường đại học tư thục danh tiếng hàng đầu. Với chiều cao 1,73 m cùng phong thái thanh lịch, Park Hee Sun được đánh giá là gương mặt có tiềm năng giao tiếp và thích nghi trong môi trường quốc tế. Tuy nhiên, trong những tập đầu tiên, Park Hee Sun chưa được các chàng trai để mắt, thậm chí là người đẹp duy nhất chưa một lần được tới đảo thiên đường. Ảnh: @Themareum.

Một gương mặt khác góp mặt trong chương trình là Ham Ye Jin, sinh năm 1996. Cô là phát thanh viên tự do và người dẫn chương trình giàu kinh nghiệm, từng ra mắt với vai trò MC thời tiết của đài YTN. Tốt nghiệp chuyên ngành dịch vụ hàng không, Ham Ye Jin có quá trình làm việc đa dạng, từ phát thanh viên thể thao điện tử, dẫn chương trình tin tức địa phương đến điều phối nhiều sự kiện lớn. Khán giả kỳ vọng kỹ năng giao tiếp linh hoạt sẽ giúp cô tạo dấu ấn tại chương trình. Ảnh: @x_jinii__.

Trong khi theo tin tức của Ggilbo, dàn thí sinh nam của chương trình năm nay cũng chủ yếu là người mẫu hoặc người nổi tiếng trên mạng. Chẳng hạn, Yoon Hyun Jae sinh năm 1999, giành vị trí thứ 2 trong cuộc thi Mister International Korea năm 2024. Song Seung Il sinh năm 2001 và làm việc trong lĩnh vực tiếp thị thời trang, Shin Hyun Woo sinh năm 1997 là vũ công, Lim Soo Bin sinh năm 2002, là một người mẫu và cựu cầu thủ bóng chày… Ảnh: ELLE.

