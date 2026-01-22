Trưởng nhóm 2NE1 bị truy tố

Thành viên nhóm 2NE1 CL bị cáo buộc điều hành công ty riêng suốt 5 năm 7 tháng mà không đăng ký theo quy định của Hàn Quốc.

Tờ Sports Khan đưa tin cơ quan công tố Hàn Quốc đã tiếp nhận hồ sơ điều tra liên quan đến công ty quản lý của nam diễn viên Kang Dong Won và công ty cá nhân do CL (tên thật Lee Chae Rin, thành viên nhóm 2NE1), trực tiếp điều hành. Hai công ty bị cáo buộc vi phạm quy định đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Theo thông tin xác nhận ngày 22/1, Sở Cảnh sát Yongsan (Seoul) đã chuyển hồ sơ liên quan tới CL, công ty cá nhân của cô, cùng ông A - đại diện điều hành công ty quản lý của Kang Dong Won - và pháp nhân liên quan tới Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul theo hình thức không giam giữ. Các cá nhân và tổ chức này bị cáo buộc vi phạm Luật Phát triển Ngành Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng.

CL bị truy tố không giam giữ. Ảnh: YTN.

CL bị cho là đã thành lập công ty một thành viên vào tháng 2/2020 và duy trì hoạt động trong khoảng 5 năm 7 tháng mà không đăng ký kinh doanh, lập kế hoạch văn hóa - nghệ thuật với chính quyền địa phương có thẩm quyền. Do trực tiếp giữ vai trò giám đốc điều hành và tham gia điều hành toàn bộ hoạt động công ty, nữ nghệ sĩ được xác định là đối tượng điều tra chính trong vụ việc.

Trong khi đó, ông A - Giám đốc điều hành công ty quản lý Kang Dong Won - bị cáo buộc vận hành doanh nghiệp không đăng ký trong khoảng 2 năm 9 tháng kể từ khi thành lập công ty vào tháng 1/2023. Tuy nhiên, phía cảnh sát kết luận Kang Dong Won không liên quan đến hành vi vi phạm. Nam diễn viên được xác định chỉ tập trung vào hoạt động nghệ thuật và không tham gia việc quản lý hay điều hành công ty.

Vụ việc được khởi nguồn từ đơn tố cáo của một cá nhân, trong đó nhấn mạnh Luật Phát triển Ngành Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng được ban hành nhằm bảo vệ các nghệ sĩ dễ bị tổn thương như trẻ vị thành niên và thực tập sinh, đồng thời ngăn chặn các hành vi kinh doanh bất công, duy trì trật tự thị trường.

Người tố cáo cho rằng việc duy trì hoạt động kinh doanh không đăng ký trong thời gian dài đồng nghĩa với việc đứng ngoài các cơ chế bảo vệ pháp lý, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nghệ sĩ mới, đối tác thương mại và môi trường cạnh tranh lành mạnh của ngành.

Thời gian gần đây, nhiều trường hợp người nổi tiếng bị chỉ trích vì điều hành công ty giải trí cá nhân mà không hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Đây vốn là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật Hàn Quốc. Theo luật hiện hành, các hành vi vi phạm có thể đối mặt với mức án lên tới 2 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 20 triệu won.

Liên quan đến vụ việc, Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc (KEMA) bày tỏ quan điểm cứng rắn, cho biết đang cân nhắc các biện pháp pháp lý, bao gồm cả khởi kiện. Hiệp hội nhấn mạnh việc những người nổi tiếng vốn có ảnh hưởng lớn trong xã hội hoạt động không đăng ký trong thời gian dài là vấn đề nghiêm trọng và không thể xem nhẹ, đặc biệt trong bối cảnh ngành giải trí đang chịu sự giám sát chặt chẽ về tính minh bạch, tuân thủ pháp luật.