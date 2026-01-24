Số tiền một ca sĩ mừng cưới Kim Woo Bin, Shin Min Ah

D.O phải biểu diễn ở Melon Music Awards vào đúng thời điểm lễ cưới của Kim Woo Bin, Shin Min Ah diễn ra. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn cố ghé qua buổi tiệc để chúc mừng đàn anh.

Newsis đưa tin nam ca sĩ kiêm diễn viên D.O (Do Kyung Soo) mới đây chia sẻ về món quà cưới anh dành tặng nam diễn viên Kim Woo Bin. Trong video đăng tải trên kênh YouTube Hal Myung Soo ngày 23/1, MC Park Myung Soo đặt câu hỏi với Do Kyung Soo về việc anh có tham dự lễ cưới của Kim Woo Bin hay không.

MC sau đó tò mò về giá trị món quà mừng cưới của D.O với vợ chồng Kim Woo Bin. Khi được hỏi đã mừng cưới “khoảng 100.000 won hay 1 triệu won”, nam ca sĩ nhóm EXO cho biết số tiền anh chuẩn bị rơi vào khoảng 1 triệu won.

Kim Woo Bin (ảnh trái) và D.O thân thiết suốt nhiều năm qua. Ảnh: Sports Chosun.

Cũng trong chương trình, thành viên Kai của EXO thắc mắc liệu D.O có hát chúc mừng trong đám cưới hay không. Trả lời câu hỏi này, D.O cho biết ban đầu anh lên kế hoạch biểu diễn một ca khúc solo mang tên Popcorn để gửi tặng cô dâu chú rể.

Tuy nhiên, kế hoạch hát mừng không thể thực hiện do vào đúng thời điểm lễ cưới diễn ra, D.O và các thành viên EXO có lịch trình tham gia Melon Music Awards. Dù vậy, theo tiết lộ từ truyền thông Hàn Quốc, D.O vẫn tranh thủ ghé qua địa điểm tổ chức lễ cưới trước khi Melon Music Awards chính thức bắt đầu để gửi lời chúc mừng tới Kim Woo Bin. Anh được cho là chỉ xuất hiện tại lễ cưới trong khoảng 5 phút.

Do Kyung Soo và Kim Woo Bin được biết đến là những người bạn thân thiết trong giới giải trí suốt nhiều năm. Trong khi đó, Kim Woo Bin và nữ diễn viên Shin Min Ah tổ chức lễ cưới tại khách sạn Shilla, quận Jung-gu, Seoul vào 20/12/2025. Buổi tiệc được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và một số bạn bè thân thiết.