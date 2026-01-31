Phương Mỹ Chi xin lỗi

Sau khi tiết mục ở Làn Sóng Xanh bị tố có điểm tương đồng với phần trình diễn của Jennie, Phương Mỹ Chi lên tiếng xin lỗi. Nữ ca sĩ cho biết sẽ nghiêm túc điều chỉnh.

Sau phần trình diễn tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh, Phương Mỹ Chi trở thành tâm điểm tranh luận khi một bộ phận khán giả cho rằng tiết mục của cô có nhiều điểm tương đồng với Jennie (BlackPink) tại sân khấu MAMA cách đây không lâu. Từ việc đeo kính khi biểu diễn đến cách nữ ca sĩ đứng trên bục cao và các vũ công nhảy phía dưới đều được chỉ ra là khá giống thành viên nhóm BlackPink.

Trước những ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Giải thích về những tranh cãi xoay quanh tiết mục, Phương Mỹ Chi thừa nhận phần trình diễn đã khiến khán giả nảy sinh nghi ngờ về tính độc bản, tạo ra sự liên tưởng đến hình ảnh của các nghệ sĩ khác. Cô nhấn mạnh đây không phải định hướng bản thân theo đuổi trong quá trình xây dựng giá trị âm nhạc và cá tính nghệ thuật riêng.

Tiết mục của Phương Mỹ Chi gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.

“Với phần trình diễn đêm qua dù là bất kỳ lý do gì, đã khiến khán giả có những nghi ngờ về tính độc bản của Phương Mỹ Chi, tạo ra sự liên tưởng đến hình tượng của các nghệ sĩ khác. Đây chắc chắn không phải điều Chi hướng tới trên con đường làm rõ giá trị âm nhạc, sự độc bản của Phương Mỹ Chi và sẽ có trách nhiệm nghiêm túc điều chỉnh”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng nhìn nhận năm qua là giai đoạn cô chủ động thử nghiệm, khai phá những khả năng mới nhằm hiểu rõ hơn khán giả mong đợi điều gì ở Phương Mỹ Chi. Cô bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và tin tưởng của công chúng trong quá trình trưởng thành về âm nhạc.

Liên quan đến tiết mục gây tranh luận, Phương Mỹ Chi gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã mang lại trải nghiệm chưa trọn vẹn. Cô cho biết bản thân và ê-kíp đã thống nhất không tiếp tục đăng tải thêm bất kỳ nội dung nào liên quan đến phần trình diễn này trên các nền tảng mạng xã hội.

Nữ ca sĩ thông báo: “Phương Mỹ Chi gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì đã mang đến trải nghiệm chưa trọn vẹn từ phần trình diễn. Với tinh thần tôn trọng khán giả và hành trình sáng tạo, Chi cùng ê-kíp đã thống nhất không tiếp tục đăng tải thêm thông tin liên quan đến tiết mục trên tất cả nền tảng”.