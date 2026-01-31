Erik xin lỗi Phương Mỹ Chi

Việc Erik đi lướt qua mà không bắt tay Phương Mỹ Chi khi được đàn em chúc mừng đang gây xôn xao bàn tán trên mạng xã hội.

Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) tối 30/1, Erik được gọi tên ở hạng mục Top 10 ca khúc được yêu thích nhất. Khi nam ca sĩ lên nhận giải, Phương Mỹ Chi đưa tay ra để bắt tay, chúc mừng đàn anh. Tuy nhiên, Erik đi lướt qua khiến đàn em ngại ngùng thu tay về.

Đoạn clip ghi lại cảnh trên sau đó lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận. Dưới video, Erik nhắn nhủ đàn em: "Phương Mỹ Chi ơi, anh mải qua chỗ anh Thành quá, xin lỗi em nhiều".

Tương tác giữa Erik và Phương Mỹ Chi gây chú ý. Ảnh: FBNV.

Phương Mỹ Chi và Erik đã có một năm hoạt động thành công. Erik mở đầu năm 2025 với ca khúc Dù cho tận thế. Đến nay, MV đã đạt trên 66 triệu lượt xem.

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi tham gia Em xinh “say hi” và xuất sắc giành vị trí quán quân nhờ lượt bình chọn cao nhất. Ở cuộc thi quy mô lớn mang tên Sing! Asia do Trung Quốc tổ chức, Phương Mỹ Chi đã vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký để giành vị trí thứ 3. Các tiết mục của Phương Mỹ Chi trong chương trình nổi bật nhờ âm nhạc, dàn dựng mới mẻ, kết hợp chất liệu truyền thống và hiện đại.

Ở hạng mục Ca sĩ đột phá của Làn sóng xanh, cuộc đua diễn ra căng thẳng giữa Hương Tràm, (S)TRONG Trọng Hiếu, Min, Phương Mỹ Chi và Tùng Dương. Kết quả, chủ nhân giải thưởng là Phương Mỹ Chi. Trước đó, nữ ca sĩ cũng được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt ở lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 diễn ra vào tối 29/1.