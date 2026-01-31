'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' Nana gợi cảm

Nana sở hữu vóc dáng đẹp nhờ chế độ ăn uống khoa học và tập luyện nghiêm ngặt. Nữ ca sĩ được mệnh danh "mỹ nhân đẹp nhất thế giới"

My Daily đưa tin nữ diễn viên kiêm ca sĩ Nana mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh đời thường lên trang cá nhân. Ngày 30/1, nữ ca sĩ đăng tải nhiều bức ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng mới đây kèm chú thích: “Những tấm hình tôi yêu thích”.

Trong loạt ảnh, cô xuất hiện với phong cách phóng khoáng, khi diện trang phục gợi cảm để lộ nội y, lúc vui đùa dưới nước ở bể bơi. Nana liên tục biến hóa hình ảnh với nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ đồ mặc nhà thoải mái, đồ ngủ, đến áo khoác lông và khăn choàng.

Hình ảnh của Nana trong chuyến du lịch mới đây. Ảnh: @jin_a_nana.

Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nana được nhận xét ngày càng cởi mở, tự tin với phong cách gợi cảm, quyến rũ, khác biệt so với hình ảnh thần tượng nhẹ nhàng, nữ tính trước đây.

Thời gian gần đây, Nana được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất sau thành công của loạt phim Masked Girl trên Netflix. Cô cũng góp mặt trong dự án Omniscient Reader: The Prophecy. Song song với diễn xuất, Nana vẫn duy trì con đường âm nhạc. Nữ nghệ sĩ đã phát hành album solo đầu tay mang tên SEVENTH HEAVEN 16.

Trong thời gian tới, Nana dự kiến tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Climax trên kênh Genie TV·ENA. Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến sinh tồn khốc liệt của một công tố viên dấn thân vào thế giới ngầm. Người này phải đối đầu với các băng nhóm tội phạm quyền lực.

Nana nổi tiếng qua các drama như The Good Wife (2016) và Justice (2019), từng là thành viên After School trước khi chuyển hướng diễn xuất. Cô nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", thậm chí dẫn đầu 2 năm liên tiếp.

Vừa qua, tờ Sports Worldi đưa tin một người đàn ông ngoài 30 tuổi đột nhập vào nhà của nữ diễn viên. Tên này bị mẹ con Nana khống chế rồi giao nộp cho cảnh sát. Tên trộm sau đó đâm đơn kiện Nana với cáo buộc cố tình gây thương tích nhưng bị tòa án bác bỏ.