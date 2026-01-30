Theo truyền thông Hàn Quốc, Hyun Bin và Son Ye Jin kiếm được những khoản tiền lớn nhờ đầu tư bất động sản.

Theo tờ Hankyung, nam diễn viên Hyun Bin đang sở hữu khoản đầu tư bất động sản sinh lời ấn tượng. Mức lợi nhuận tòa nhà ở Gangnam, Seoul mang lại cho nam diễn viên ước tính ít nhất 15 tỷ won (khoảng 10 triệu USD ).

Dữ liệu từ nền tảng bất động sản Value Map cho thấy, tính đến 27/1, giá trị thị trường của tòa nhà này được định giá khoảng 19,69 tỷ won. Mức giá được xác lập dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm giao dịch của các bất động sản lân cận, vị trí địa lý và quy mô công trình. So với thời điểm mua vào tháng 9/2013 với giá 4,8 tỷ won ( 4 triệu USD ), giá trị tài sản của Hyun Bin được cho là tăng thêm khoảng 15 tỷ won sau hơn một thập kỷ.

Vợ chồng Hyun Bin kiếm bộn tiền nhờ bất động sản. Ảnh: Sports Chosun.

Tòa nhà tọa lạc phía sau trục Dosan-daero, thuộc khu Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul - khu vực có giá bất động sản cao bậc nhất Hàn Quốc. Ban đầu, Hyun Bin mua lại khu nhà cũ có diện tích đất khoảng 360 m2 dưới tên công ty gia đình. Đến 2015, nam diễn viên xây nó thành công trình gồm 4 tầng hầm và 7 tầng nổi.

Hiện tại, 3 tầng của tòa nhà được sử dụng làm trụ sở cho công ty của Hyun Bin. Các tầng còn lại cho thuê kinh doanh, bao gồm nhà hàng và cơ sở thẩm mỹ, giúp duy trì nguồn thu ổn định.

Đáng chú ý, toàn bộ dự án được Hyun Bin thực hiện bằng tiền mặt, không sử dụng vốn vay. Tổng chi phí đầu tư, bao gồm tiền mua đất, phá dỡ công trình cũ, thiết kế, giám sát và xây dựng, được ước tính khoảng 8 tỷ won. Công trình này từng được vinh danh tại Giải thưởng Kiến trúc Xuất sắc Seoul 2017.

Hyun Bin từ lâu được biết đến là nghệ sĩ có chiến lược đầu tư bất động sản thận trọng. Năm 2009, anh mua một căn hộ cao cấp tại Heukseok-dong, quận Dongjak với giá 2,7 tỷ won và bán lại vào 2021 với giá khoảng 4 tỷ won.

Ngoài ra, tháng 6/2020, Hyun Bin sở hữu một căn penthouse tại Walkerhill Podoville (Guri, tỉnh Gyeonggi). Quyền sở hữu được hoàn tất đầu năm 2021, thời điểm anh bắt đầu cuộc sống hôn nhân cùng diễn viên Son Ye Jin. Năm 2024, xuất hiện thông tin nam diễn viên rao bán căn hộ này với giá 7 tỷ won. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Hyun Bin cho biết anh “không bình luận” về giao dịch, chỉ xác nhận hiện tại không còn sinh sống tại căn penthouse này.

Không chỉ Hyun Bin, Son Ye Jin cũng được giới bất động sản đánh giá cao về khả năng đầu tư. Nữ diễn viên từng bán một căn nhà tại Samseong-dong, Gangnam vào năm 2023, thu về khoản lãi khoảng 1,8 tỷ won so với giá mua năm 2008. Giới chuyên môn nhận định việc bán nhà diễn ra đúng thời điểm 2 người kết hôn, giúp cặp sao tận dụng chính sách miễn thuế 1,2 tỷ won/hộ gia đình.

Son Ye Jin từng ghi dấu với nhiều thương vụ khác, như mua một tòa nhà tại Seogyo-dong, quận Mapo năm 2015 và bán lại năm 2018 với mức chênh lệch đáng kể. Cô cũng tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư với các bất động sản tại Sinsa-dong (năm 2020) và Yeoksam-dong, Gangnam (năm 2022).