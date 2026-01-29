Cao Thiên Trang sinh đôi

Hai con đầu lòng của Cao Thiên Trang chào đời cách đây ít ngày. Cặp song sinh được đặt tên ở nhà là Trà và Cà Phê.

Tối 29/1, Cao Thiên Trang xác nhận sinh đôi. Cặp song sinh chào đời cách đây vài ngày nhưng đến nay người mẫu mới chia sẻ thông tin. Hai em bé được đặt tên ở nhà là Trà và Cà Phê.

Theo Cao Thiên Trang, vợ chồng cô đã trải qua những cảm xúc tuyệt vời khi chào đón thành viên mới. Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng vợ chồng người mẫu.

Gia đình Cao Thiên Trang đón thêm 2 thành viên mới. Ảnh: FBNV.

“Sau 5 ngày làm bố mẹ với rất nhiều quầng thâm và mất ngủ vì 2 bạn nhỏ, cuối cùng gia đình mình cũng chính thức hoàn hồn. Trải qua rất nhiều bỡ ngỡ và mệt mỏi ban đầu nhưng vợ chồng tôi đã được trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời khi trở thành bố mẹ.

Sau bao ngày hồi hộp, lo lắng, mong ngóng từng nhịp tim, từng lần siêu âm, mẹ đã chính thức là mẹ của 2 em bé đáng yêu. Hành trình mang thai đôi không hề dễ dàng, nhưng mẹ đã không đi một mình”, Cao Thiên Trang viết.

Cao Thiên Trang sinh năm 1993, có nhiều năm làm người mẫu. Cô từng tham gia Miss Cosmo Vietnam 2023 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) và thuộc nhóm thí sinh nổi bật với chiều cao 1,76 m, số đo hình thể 86-67-97 cm. Cuối cùng, người đẹp lọt top 5 chung cuộc.

Cao Thiên Trang kết hôn với Tiến Đỗ vào năm 2024 sau nhiều năm hẹn hò. Chồng hơn cô 1 tuổi. Lễ cưới của cả hai diễn ra trong resort ở Bình Dương, với khoảng 80 khách mời là người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Tháng 10/2025, nhân dịp sinh nhật tuổi 32, người mẫu xác nhận đang mang thai con đầu lòng.