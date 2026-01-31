Tóc Tiên và các em xinh gây xôn xao

Tóc Tiên và dàn em xinh biểu diễn loạt ca khúc theo phong cách rock. Tiết mục nhận được nhiều lời khen ngợi.

Tiết mục của Tóc Tiên, Yeolan, Muộii, MaiQuinn và Đào Tử A1J tại chương trình Làn sóng xanh diễn ra ngày 30/1 tại TP.HCM đang thu hút sự chú ý. Lý do đầu tiên là sự xuất hiện bất ngờ của Tóc Tiên bên cạnh dàn em xinh dù trước đó nữ ca sĩ không nằm trong danh sách nghệ sĩ được công bố. Tiếp đó là việc Tóc Tiên lần đầu đứng chung sân khấu với MaiQuinn.

Họ biểu diễn loạt ca khúc Em thua cô ta, Ngày này năm ấy, E là không thể, Thu đợi, Thiệp hồng sai tên… theo phong cách rock kết hợp chơi nhạc cụ. Các nghệ sĩ trình diễn máu lửa, mạnh mẽ, khuấy động sân khấu. Đặc biệt, Tóc Tiên có màn lột đồ, khoe phong cách gợi cảm thường thấy.

Tóc Tiên đứng chung sân khấu với các em xinh. Ảnh: NSX.

Tiết mục này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận tích cực. Khán giả khen ngợi âm nhạc hấp dẫn, mới mẻ và sự phối hợp ăn ý của các nghệ sĩ dù đây là lần đầu tiên họ đứng chung sân khấu.

Vừa qua, Tóc Tiên và Touliver xác nhận ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân gần 6 năm của bộ đôi có thể nói là đẹp nhất thị trường nhạc Việt.

Sau đó, thông tin Touliver hẹn hò với một ca sĩ trẻ bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Thông tin này nổ ra đúng thời điểm Touliver vừa xác nhận ly hôn Tóc Tiên. Điều đó khiến anh và nghệ sĩ trẻ kể trên bị cộng đồng mạng tấn công dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao và vụ việc cũng không có bằng chứng rõ ràng.

Khi đó, đại diện của Touliver khẳng định đây là thông tin không chính xác. "Thông tin đang lan truyền hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ. Chúng tôi đang có biện pháp pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Cùng thời điểm, nữ ca sĩ trẻ cũng phủ nhận việc hẹn hò. Cô khẳng định đây là thông tin sai sự thật.