Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tóc Tiên và các em xinh gây xôn xao

  • Thứ bảy, 31/1/2026 13:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tóc Tiên và dàn em xinh biểu diễn loạt ca khúc theo phong cách rock. Tiết mục nhận được nhiều lời khen ngợi.

Tiết mục của Tóc Tiên, Yeolan, Muộii, MaiQuinn và Đào Tử A1J tại chương trình Làn sóng xanh diễn ra ngày 30/1 tại TP.HCM đang thu hút sự chú ý. Lý do đầu tiên là sự xuất hiện bất ngờ của Tóc Tiên bên cạnh dàn em xinh dù trước đó nữ ca sĩ không nằm trong danh sách nghệ sĩ được công bố. Tiếp đó là việc Tóc Tiên lần đầu đứng chung sân khấu với MaiQuinn.

Họ biểu diễn loạt ca khúc Em thua cô ta, Ngày này năm ấy, E là không thể, Thu đợi, Thiệp hồng sai tên… theo phong cách rock kết hợp chơi nhạc cụ. Các nghệ sĩ trình diễn máu lửa, mạnh mẽ, khuấy động sân khấu. Đặc biệt, Tóc Tiên có màn lột đồ, khoe phong cách gợi cảm thường thấy.

Toc Tien anh 1

Tóc Tiên đứng chung sân khấu với các em xinh. Ảnh: NSX.

Tiết mục này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận tích cực. Khán giả khen ngợi âm nhạc hấp dẫn, mới mẻ và sự phối hợp ăn ý của các nghệ sĩ dù đây là lần đầu tiên họ đứng chung sân khấu.

Vừa qua, Tóc Tiên và Touliver xác nhận ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân gần 6 năm của bộ đôi có thể nói là đẹp nhất thị trường nhạc Việt.

Sau đó, thông tin Touliver hẹn hò với một ca sĩ trẻ bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Thông tin này nổ ra đúng thời điểm Touliver vừa xác nhận ly hôn Tóc Tiên. Điều đó khiến anh và nghệ sĩ trẻ kể trên bị cộng đồng mạng tấn công dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao và vụ việc cũng không có bằng chứng rõ ràng.

Khi đó, đại diện của Touliver khẳng định đây là thông tin không chính xác. "Thông tin đang lan truyền hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ. Chúng tôi đang có biện pháp pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Cùng thời điểm, nữ ca sĩ trẻ cũng phủ nhận việc hẹn hò. Cô khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Minh Hạo

Tóc Tiên Tóc Tiên Yeolan Muộii MaiQuinn Đào Tử

  • Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Suc khoe hien tai cua Siu Black hinh anh

Sức khỏe hiện tại của Siu Black

4 giờ trước 11:31 31/1/2026

0

Vừa qua, Siu Black phải hủy show ở Đà Lạt vì sức khỏe không cho phép. Nữ ca sĩ nhập viện và được gia đình chăm sóc.

Vo chong Hyun Bin kiem bon tien hinh anh

Vợ chồng Hyun Bin kiếm bộn tiền

11:36 30/1/2026 11:36 30/1/2026

0

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hyun Bin và Son Ye Jin kiếm được những khoản tiền lớn nhờ đầu tư bất động sản.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý