Park Shin Hye nhập viện

Khi đang ghi hình một chương trinh, Park Shin Hye bị đau đầu, ớn lạnh, sốt và khó kiểm soát biểu cảm. Nữ diễn viên ngất xỉu sau đó được đưa vào bệnh viện.

Xports News đưa tin nữ diễn viên Park Shin Hye đã phải nhập viện trong quá trình ghi hình chương trình SBS My Manager is Too Grumpy for Me - Secretary Jin phát sóng ngày 30/1. Nữ diễn viên bị cảm lạnh, đau họng và nhờ ê-kíp mua thuốc vì không thể đến bệnh viện do lịch trình dày đặc.

Tuy nhiên, sau khi thay trang phục để ghi hình, Park Shin Hye bắt đầu có dấu hiệu suy nhược nghiêm trọng. Cô đau đầu, ớn lạnh, sốt và khó kiểm soát biểu cảm do cơn đau kéo dài. Dù đã uống thuốc, tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên vẫn tiếp tục xấu đi.

Park Shin Hye ngất xỉu khi đang ghi hình. Ảnh: Star News.

Trong lúc ghi hình, Park Shin Hye liên tục ho, mệt mỏi và đau nhức toàn thân. Lee Seo Jin tỏ ra lo lắng và khuyên cô nên đến bệnh viện ngay lập tức. Dù cố gắng hoàn thành lịch quay, nữ diễn viên gần như không thể mở mắt và được cho là đã ngất xỉu trên trường quay, khiến ê-kíp hoảng hốt.

Cuối cùng, Park Shin Hye được đưa đến bệnh viện để điều trị. May mắn, cô được chăm sóc kịp thời và dần hồi phục.

Chia sẻ sau sự việc, Park Shin Hye cho biết cô cảm thấy biết ơn vì được khuyên đi khám sớm. "Tôi nghĩ sẽ rất phiền khi phải đến bệnh viện trong lúc quay phim, nhưng nếu không đi, có lẽ tôi đã gặp rắc rối lớn hơn", nữ diễn viên nói.

Park Shin Hye sinh năm 1990. Cô tham gia các phim nổi tiếng như Nấc thang lên thiên đường (2003), Cây trên thiên đường (2006), Cô nàng đẹp trai (2009), Người thừa kế (2013), Pinocchio (2015), Chuyện tình bác sĩ (2016), Ký ức Alhambra (2019)...

Park Shin Hye và nam diễn viên Choi Tae Joon kết hôn vào ngày 22/1/2022 tại một nhà thờ ở Gangdong-gu, Seoul. Tháng 5 cung năm, tờ Newsis cùng nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin Park Shin Hye sinh con đầu lòng.

Cặp sao vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 5/2017 nhưng khi đó họ khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Tháng 3/2018, họ thừa nhận mối quan hệ tình cảm và kết hôn sau 5 năm yêu đương.