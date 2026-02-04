Chang Mây lên tiếng vụ bị tố ngoại tình

Chang Mây chia sẻ cô đã nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ với bạn trai cũ. Nhưng sau đó, những thông tin sai lệch về nữ diễn viên bắt đầu lan truyền.

Tối 4/2, diễn viên Chang Mây (tên thật Nguyễn Quỳnh Trang) chính thức lên tiếng về lời tố ngoại tình mà bạn trai cũ của cô đưa ra trước đó. Theo nữ diễn viên, trong thời gian vừa qua, cô đã lựa chọn im lặng không phải vì sợ hãi hay né tránh, mà cô cần thời gian để bình tĩnh, tỉnh táo, nhằm đối diện với sự việc một cách trung thực, có trách nhiệm, tôn trọng tất cả bên liên quan.

“Liên quan đến những ồn ào trong thời gian qua, Chang đã nhiều lần thể hiện rõ mong muốn chấm dứt mối quan hệ khi nhận thấy không còn phù hợp. Sau khi đưa ra quyết định kết thúc, nhiều thông tin mang tính riêng tư đã bị phát tán trên không gian mạng với nội dung sai lệch. Hình ảnh và video bị cắt ghép, sử dụng lại từ thời điểm rất lâu trước đó, không phản ánh đúng bản chất sự việc”, Chang Mây chia sẻ.

Chang Mây lên tiếng sau khi bị bạn trai cũ tố ngoại tình. Ảnh: FBNV.

Cô tiếp tục: “Những hành vi này đã gây ra hiểu lầm nghiêm trọng, xâm phạm danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư của tôi. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, sự nghiệp và tương lai, đồng thời gây tác động tiêu cực đến nhiều cá nhân, tập thể không liên quan”.

Nữ diễn viên gửi lời xin lỗi đến đoàn làm phim, các đạo diễn, đồng nghiệp và khán giả… vì những ảnh hưởng ngoài mong muốn trong thời gian qua.

Theo Chang Mây, cô đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng, mong khán giả chờ đợi kết quả xử lý vụ việc. "Tôi không lên tiếng để tạo thêm tranh cãi, mà để bảo vệ bản thân một cách đúng pháp luật, văn minh và minh bạch", diễn viên bày tỏ.

Tối 9/1, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một tài khoản có tên B.V., tố bạn gái là diễn viên Chang Mây ngoại tình trong thời gian cả hai hẹn hò. Người này cho biết đã phát hiện sự việc thông qua chiếc iPad anh từng mua tặng Chang Mây. Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trong bài đăng, B.V. khẳng định muốn lên tiếng để làm rõ mọi chuyện, đồng thời cho rằng Chang Mây không chỉ có hành vi sai trái với riêng anh mà còn làm điều tương tự trong những mối quan hệ trước đó.

Thời điểm đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, phía Chang Mây đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Quản lý nữ diễn viên cho biết cả hai đã chia tay từ trước, sau đó bạn trai cũ nhiều lần muốn quay lại nhưng không được chấp nhận.

Chang Mây tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết đến từ năm 2019 với danh xưng “hot girl mùa thi”. Sau đó, Chang Mây lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong một số phim truyền hình như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Cách em 1 milimet và Gia đình trái dấu.