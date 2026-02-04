Rộ clip Lisa vào khách sạn cùng bạn trai?

Một đoạn video được cho là ghi lại cảnh Lisa (BlackPink) xuất hiện cùng Frédéric Arnault đang lan truyền và gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trong suốt một năm qua, tin đồn Lisa (BlackPink) hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Việc cả 2 nhiều lần bị bắt gặp ở cùng địa điểm, thời gian khiến nghi vấn càng lan rộng. Dù vậy, đến nay cả Lisa và Arnault đều chưa từng xác nhận mối quan hệ.

Gần đây, một đoạn video được cho là có sự xuất hiện của Lisa bất ngờ lan truyền mạnh, thu hút hàng triệu lượt xem và tạo ra làn sóng tranh cãi mới.

Tin tức liên quan đến Lisa và bạn trai tiếp tục thu hút sự chú ý. Ảnh: Instagram/Naomi Campbell, Pann Nate.

Trong bài đăng đạt hơn 4 triệu lượt xem, người chia sẻ cho rằng Lisa được nhìn thấy đi vào một khách sạn cùng Arnault. Video cho thấy phụ nữ mặc trang phục đỏ tiến đến cổng một khu nhà, sau đó được người đàn ông cao lớn chào đón và cả 2 cùng bước vào bên trong.

Tuy nhiên, ngay sau khi clip lan rộng, nhiều cư dân mạng phản bác thông tin trên. Họ cho rằng Lisa hiện ở Indonesia để quay phim dự án Tygo, nên không thể xuất hiện ở địa điểm trong video.

Ngoài ra, nguồn đăng tải ban đầu của clip được cho là từ năm 2023 và không hề nhắc đến khách sạn hay danh tính nhân vật. Nhiều bình luận trên mạng xã hội cũng chỉ ra hình ảnh trong video khá mờ, rất khó xác định người phụ nữ đó có phải Lisa hay không. Không ít người cho rằng việc gán ghép danh tính trong clip là suy đoán thiếu căn cứ.

Hồi tháng 12/2025, tờ Sohu đưa tin mạng xã hội xuất hiện thông tin Lisa đã kết hôn với Frédéric Arnault. Thậm chí, thông qua một số vlog gần đây, nhiều người còn đồn đoán nữ ca sĩ mang thai. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin chính thức hay bằng chứng xác thực nào được đưa ra.

Frédéric Arnault cũng được cho là thường xuyên sắp xếp thời gian bay sang các quốc gia khác để gặp Lisa, đồng hành cùng cô trong nhiều dịp quan trọng, từ các buổi hòa nhạc đến kỳ nghỉ Lễ Tình nhân tại Thái Lan. Anh còn được nhắc đến với vai trò hỗ trợ chăm sóc thú cưng của nữ ca sĩ trong những chuyến công tác dài ngày.

Từ lâu, chuyện tình cảm của nữ thần tượng luôn gây chú ý. Kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò với Frédéric Arnault - con trai thứ ba của gia đình tỷ phú LVMH - vào 2023, Lisa được nhận xét bước sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp. Việc cô tham gia biểu diễn tại Crazy Horse được xem là dấu mốc thể hiện rõ sự chuyển hướng sang hình ảnh táo bạo, đậm chất phương Tây, đồng thời mở rộng ảnh hưởng tại thị trường quốc tế.