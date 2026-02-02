Cái kết của hoa hậu rao bán ảnh nóng

Theo truyền thông Hong Kong, Viên Gia Mẫn hiện giờ chủ yếu biểu diễn ở quán bar tầm trung để kiếm tiền, trang trải cuộc sống.

Tờ HK01 đưa tin dù đã trở về Hong Kong, Viên Gia Mẫn hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Thay vào đó, cô chủ yếu nhận lời biểu diễn tại Trung Quốc đại lục. Gần đây, một video ghi lại tiết mục hát live của cô ở quán bar lan truyền trên mạng và nhanh chóng gây tranh luận về cả giọng hát lẫn ngoại hình.

Trong đoạn video, Viên Gia Mẫn diện váy trắng bó sát trễ vai. Tuy nhiên, phần trình diễn của cô vấp phải nhiều chỉ trích. Một số bình luận cho rằng giọng hát của cô “rất tệ”, thậm chí có người mỉa mai cô “nên đi kiểm tra tai”. Không ít cư dân mạng chế giễu cô “nghe nhạc bằng mắt”, hàm ý phần nhìn lấn át hoàn toàn chất lượng âm nhạc.

Số khác cho rằng trang phục của Viên Gia Mẫn ngày càng hở hang, đi quá giới hạn. Khán giả nhận xét bộ váy trắng bó sát trong video quá chật và thiếu tinh tế.

Hình ảnh Viên Gia Mẫn biểu diễn ở quán bar mới đây. Ảnh: China Press.

Theo truyền thông, nhờ danh hiệu Hoa hậu Hong Kong trước đây, cùng kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và truyền hình, Viên Gia Mẫn vẫn có lượng khán giả riêng tại thị trường đại lục. Cô tiếp tục nhận được lời mời biểu diễn nhưng chủ yếu ở các quán bar tầm trung chứ không phải sự kiện lớn.

Trước đó, theo HK01, Viên Gia Mẫn bị tố bán hình ảnh cá nhân trên nền tảng trả phí. Cô thường đăng tải các bộ ảnh gợi cảm với nội y, trang phục ngủ hoặc áo choàng, nhằm thu hút người đăng ký. Uớc tính nguồn thu từ hoạt động này của cô có thể lên tới 60.000 HKD mỗi tháng.

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, nổi lên sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009. Cô từng tham gia các phim như Từ Vegas đến Macau, Sát phá lang 2, Lives of Omission, Prison Flowers.

Viên Gia Mẫn từng hẹn hò doanh nhân Chung Bồi Sanh nhưng sau đó nảy sinh mâu thuẫn. Tháng 4/2022, Viên Gia Mẫn cho biết khủng hoảng tâm lý khi bị triệu phú Chung Bồi Sanh bỏ rơi để qua lại với nữ diễn viên Diệp Thiến Văn.