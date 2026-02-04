'Ông hoàng phòng vé Hàn' kết hôn

Ha Jung Woo (48 tuổi) và nữ diễn viên Cha Jung Won được cho là đã đính hôn sau nhiều năm hẹn hò.

Dispatch đưa tin Ha Jung Woo đã đính hôn với Cha Jung Won sau thời gian dài hẹn hò. Hai nghệ sĩ được cho là đang lên kế hoạch kết hôn, dù ngày cưới cụ thể vẫn chưa được quyết định.

Cặp sao quen nhau từ 2020 và duy trì mối quan hệ ổn định cả trong công việc lẫn đời sống riêng. Theo nguồn tin thân cận, họ đã tính đến chuyện kết hôn từ 2025. “Hai người trở thành điểm tựa của nhau trong thời gian dài. Gần đây họ nghiêm túc bàn đến hôn nhân”, người này chia sẻ.

Ha Jung Woo hẹn hò Cha Jung Won. Ảnh: Dispatch.

Tuy vậy, việc ấn định ngày cưới gặp khó khăn do cả 2 đều kín lịch trong nửa đầu năm. Một nguồn tin nói với Dispatch cặp đôi có thể chỉ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ sau khi hoàn tất các dự án phim, vì vậy đám cưới nhiều khả năng không diễn ra trước cuối năm.

Sau đó, đại diện công ty quản lý của hai diễn viên lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò, song cho biết cặp sao chưa có kế hoạch lễ cưới cụ thể.

Ha Jung Woo (tên thật là Kim Seong Hun, sinh năm 1979 tại Seoul) là diễn viên nổi tiếng và từng đoạt nhiều giải thưởng của Hàn Quốc, thậm chí được mệnh danh "ông hoàng phòng vé". Anh nổi tiếng qua các phim Time, Breath, The Chaser…

Gần đây, Ha Jung Woo hoàn thành việc ghi hình cho bộ phim truyền hình mới của đài tvN. Anh cũng được cho là sắp hợp tác với đạo diễn Yoon Jong Bin trong một dự án mới.

Trong khi đó, Cha Jung Won kém Ha Jung Woo 11 tuổi. Cô ra mắt khán giả qua phim Chuyện hai chị em năm 2012. Ngoài hoạt động diễn xuất, cô được biết đến như một biểu tượng trong giới thời trang, nổi bật ở lĩnh vực làm đẹp và phong cách sống.