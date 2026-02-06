Cảnh 'bạn thân cướp người yêu' gây bàn tán

Trong tập mới nhất của phim giờ vàng "Đồng hồ đếm ngược", Minh Anh đã phản bội Thành và ngoại tình với bạn thân của người yêu là Chiến.

Diễn biến mới đây của Đồng hồ đếm ngược gây chú ý. Trong tập mới nhất, Minh Anh (Yến My đảm nhận) đã không vượt được qua những cám dỗ và phản bội Thành (Thanh Sơn) để ngoại tình với Chiến (Bình An). Chiến là bạn thân của Thành. Trước những lời dụ dỗ của Chiến, Minh Anh ban đầu kháng cự, từ chối.

Nhưng sau khi nghe đối phương thuyết phục rằng sẽ mang đến cho cô cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, đồng thời bù đắp cho Thành bằng rất nhiều tiền, Minh Anh bị thuyết phục. Cuối cùng cô đi quá giới hạn với bạn thân của người yêu. Cảnh thân mật của Chiến và Minh Anh đang thu hút sự chú ý sau vài tiếng đăng tải với lượt tương tác lớn.

Ở phần bình luận, không ít ý kiến chỉ trích Chiến và Minh Anh. Số khác bày tỏ Thành đáng thương.

Cảnh gây chú ý trong tập mới nhất của Đồng hồ đếm ngược.

Diễn xuất của các diễn viên trong cảnh này gây chú ý, đặc biệt cảm xúc đau khổ được lột tả tự nhiên bởi Thanh Sơn khi nhân vật của anh phát hiện bạn gái phản bội.

Đồng hồ đếm ngược từ những tập đầu lên sóng đã được chú ý. Tuy nhiên, trước đó cũng có ý kiến tranh luận xoay quanh phim vì vài tập đầu tràn ngập cảnh thân mật, ôm hôn giữa Thành và Minh Anh.

Ngoài ra, tập 2 còn có cảnh Thành đi làm thêm rồi bị những người phụ nữ lớn tuổi ép cởi áo và có hành động sờ mó, quấy rối. Cảnh này sau đó gây tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến cho rằng nó phản ánh hiện thực cuộc sống thì không ít khán giả nhận xét cảnh quay khá nhạy cảm.

Đồng hồ đếm ngược xoay quanh nhân vật chính Thành, một thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh. Cuộc sống của Thành thay đổi hoàn toàn sau một biến cố lớn, khi anh bất ngờ sở hữu năng lực siêu nhiên. Tác phẩm kết hợp yếu tố tâm lý, xã hội với màu sắc giả tưởng, dẫn dắt nhân vật khám phá những bí ẩn của cuộc sống. Phim có sự tham gia của Thanh Sơn, Hoàng Hà, Lan Phương, Bình An…