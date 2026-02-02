Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Song Joong Ki lộ diện bên vợ Tây

  • Thứ hai, 2/2/2026 19:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders lần hiếm hoi xuất hiện cùng nhau. Họ tham gia tiệc cưới của một người bạn.

Sina mới đây đưa tin Song Joong Ki cùng vợ tham dự đám cưới của một người bạn. Cả hai trông rạng rỡ, hạnh phúc. Họ thoải mái tương tác với bạn bè và những khách mời tham gia buổi lễ. Đây là lần hiếm hoi 2 người công khai xuất hiện cùng nhau.

Nhan sắc của bà xã Song Joong Ki là Katy Louise Saunders cũng nhận được sự chú ý. Cô mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng được khen ngợi về ngoại hình. Hình ảnh mới nhất của Song Joong Ki cũng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo.

Song Joong Ki anh 1Song Joong Ki anh 2

Hình ảnh mới nhất của vợ chồng Song Joong Ki. Ảnh: Sina.

Song Joong Ki kết hôn với Katy Louise Saunders vào tháng 1/2023. Cặp đôi có con đầu lòng vào tháng 6/2023 và chào đón con thứ hai vào tháng 11/2024.

Trong chương trình Free Doctor của đài tvN lên sóng giữa năm 2025, Song Joong Ki được tiết lộ là có danh mục bất động sản ấn tượng với nhiều ngôi nhà ở nhiều châu lục.

“Tôi tin Song Joong Ki đã sống ở Rome, Italy kể từ khi vợ anh ấy sinh con đầu lòng. Song Joong Ki có nhiều nhà. Anh ấy có nhà ở Seoul, Rome và Hawaii”, MC Ahn Jin Yong nói trong chương trình.

Chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho biết: “Bất động sản ở Hawaii đắt hơn giá nhà trung bình ở Mỹ. Song Joong Ki đã mua căn nhà này vào tháng 12/2019 với giá 2,28 triệu USD. Căn hộ của Song Joong Ki là một căn chung cư có hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Căn hộ của anh có tầm nhìn toàn cảnh ra Diamond Head và bãi biển Waikiki”.

Cuối năm 2025, Song Joong Ki trở lại với bộ phim My Youth. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm, nam diễn viên tham gia dòng phim tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, My Youth thất bại khi ra mắt với rating chỉ vỏn vẹn một chữ số. Bộ phim của đài JTBC chỉ đạt rating 2,9% và 2,8% trên toàn quốc trong hai tập đầu tiên.

Cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.

Minh Hạo

Song Joong Ki Song Joong Ki Katy Louise Saunders

  • Song Joong Ki

    Song Joong Ki

    Song Joong Ki được nhiều khán giả biết đến qua bộ phim Sungkyunkwan Scandal và chương trình giải trí Running Man. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, anh vào vai chính trong bom tấn truyền hình Hậu duệ mặt trời thu hút mức tỷ suất khán giả cao nhất tại Hàn Quốc, đưa anh thành một ngôi sao Hallyu hàng đầu.

    • Ngày sinh: 19/9/1985
    • Nơi sinh: Daejeon, Hàn Quốc
    • Vợ: Song Hye Kyo

Đọc tiếp

Phuong My Chi xin loi hinh anh

Phương Mỹ Chi xin lỗi

22:05 31/1/2026 22:05 31/1/2026

0

Sau khi tiết mục ở Làn Sóng Xanh bị tố có điểm tương đồng với phần trình diễn của Jennie, Phương Mỹ Chi lên tiếng xin lỗi. Nữ ca sĩ cho biết sẽ nghiêm túc điều chỉnh.

Rose trang tay o Grammy hinh anh

Rosé trắng tay ở Grammy

11 giờ trước 09:09 2/2/2026

0

Lễ trao giải Grammy 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Crypto.com Arena vào 1/2 (giờ địa phương). Rosé là nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại sự kiện này.

Heidi Klum mac do qua tao bao hinh anh

Heidi Klum mặc đồ quá táo bạo

11 giờ trước 09:36 2/2/2026

0

Heidi Klum gặp khó khăn khi di chuyển trên thảm đỏ Grammy 2026. Lý do là cô mặc chiếc váy latex màu nude bó sát.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý