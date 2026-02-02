Song Joong Ki lộ diện bên vợ Tây

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders lần hiếm hoi xuất hiện cùng nhau. Họ tham gia tiệc cưới của một người bạn.

Sina mới đây đưa tin Song Joong Ki cùng vợ tham dự đám cưới của một người bạn. Cả hai trông rạng rỡ, hạnh phúc. Họ thoải mái tương tác với bạn bè và những khách mời tham gia buổi lễ. Đây là lần hiếm hoi 2 người công khai xuất hiện cùng nhau.

Nhan sắc của bà xã Song Joong Ki là Katy Louise Saunders cũng nhận được sự chú ý. Cô mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng được khen ngợi về ngoại hình. Hình ảnh mới nhất của Song Joong Ki cũng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo.

Hình ảnh mới nhất của vợ chồng Song Joong Ki. Ảnh: Sina.

Song Joong Ki kết hôn với Katy Louise Saunders vào tháng 1/2023. Cặp đôi có con đầu lòng vào tháng 6/2023 và chào đón con thứ hai vào tháng 11/2024.

Trong chương trình Free Doctor của đài tvN lên sóng giữa năm 2025, Song Joong Ki được tiết lộ là có danh mục bất động sản ấn tượng với nhiều ngôi nhà ở nhiều châu lục.

“Tôi tin Song Joong Ki đã sống ở Rome, Italy kể từ khi vợ anh ấy sinh con đầu lòng. Song Joong Ki có nhiều nhà. Anh ấy có nhà ở Seoul, Rome và Hawaii”, MC Ahn Jin Yong nói trong chương trình.

Chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho biết: “Bất động sản ở Hawaii đắt hơn giá nhà trung bình ở Mỹ. Song Joong Ki đã mua căn nhà này vào tháng 12/2019 với giá 2,28 triệu USD . Căn hộ của Song Joong Ki là một căn chung cư có hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Căn hộ của anh có tầm nhìn toàn cảnh ra Diamond Head và bãi biển Waikiki”.

Cuối năm 2025, Song Joong Ki trở lại với bộ phim My Youth. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm, nam diễn viên tham gia dòng phim tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, My Youth thất bại khi ra mắt với rating chỉ vỏn vẹn một chữ số. Bộ phim của đài JTBC chỉ đạt rating 2,9% và 2,8% trên toàn quốc trong hai tập đầu tiên.