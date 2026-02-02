Rosé trắng tay ở Grammy

Lễ trao giải Grammy 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Crypto.com Arena vào 1/2 (giờ địa phương). Rosé là nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại sự kiện này.

Kendrick Lamar, Ariana Grande, Lady Gaga cùng Bad Bunny nằm trong số những nghệ sĩ được vinh danh tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 68.

Các hạng mục quan trọng nhất được giữ lại cho chương trình truyền hình trực tiếp bắt đầu lúc 20h ngày 1/2 (giờ Mỹ) trên CBS. Tuy nhiên, ban tổ chức đã trao 86 giải trong lễ công bố diễn ra vào chiều cùng ngày.

Golden (nhạc phim Kpop Demon Hunters) thắng giải Bài hát hay nhất được sáng tác cho phương tiện truyền thông hình ảnh (Best song written for visual media), mang về giải Grammy đầu tiên cho Kpop.

Bad Bunny làm nên lịch sử

Chưa đầy nửa giờ sau khi lễ trao giải Grammy lần thứ 68 khởi động, Kendrick Lamar đã kịp ghi thêm một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp. Anh chiến thắng hạng mục Best Rap Album nhờ album GNX.

Luther của Kendrick Lamar và SZA cũng được vinh danh là Bản thu âm của năm. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở hạng mục này của nam rapper. Anh giành chiến thắng vào 2025 với bản hit Not Like Us nhằm công kích Drake.

Tới hiện tại, nam rapper trở thành nghệ sĩ hip hop giành nhiều Grammy nhất mọi thời với tổng cộng 26 tượng vàng. Riêng trong buổi trao giải chính diễn ra trước giờ truyền hình trực tiếp, Lamar đã bổ sung thêm 3 chiến thắng vào bộ sưu tập và hiện diện ở nhiều hạng mục quan trọng khác trong đêm.

Bad Bunny thắng giải quan trọng Album của năm. Ảnh: Just Jared.

Trong khi đó, album Débi Tirar Más Fotos của Bad Bunny đã được vinh danh là Album của năm. Đây là lần đầu tiên một album tiếng Tây Ban Nha giành được giải thưởng danh giá nhất của Viện Hàn lâm Thu âm.

Ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc, chiến thắng thuộc về Olivia Dean - giọng ca R&B người Anh nổi lên nhờ ca khúc pop Man I Need. Âm nhạc của Dean pha trộn chất soul cổ điển với tinh thần pop hiện đại. Cô thường được đặt cạnh những cái tên từng đoạt Grammy như Amy Winehouse, Sade hay Carole King.

Khi album Mayhem được xướng tên ở hạng mục Album nhạc pop xuất sắc tại Grammy, Lady Gaga thừa nhận cô vẫn “phải tự véo mình” để tin rằng chiến thắng là thật.

Trên sân khấu nhận giải, nữ ca sĩ nói niềm vui này đi kèm với nhiều suy ngẫm về vị thế của phụ nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc. Theo Gaga, các nữ nghệ sĩ vẫn thường phải nỗ lực gấp đôi để bảo vệ tiếng nói sáng tạo của mình.

Cô khuyên những người làm nhạc trẻ hãy kiên định với bản thân khi làm việc trong phòng thu. Hãy bảo vệ ý tưởng, ca khúc và bảo vệ vai trò của chính mình với tư cách nhà sản xuất. Gaga nhấn mạnh điều quan trọng là tiếng nói của nghệ sĩ phải được lắng nghe một cách rõ ràng và mạnh mẽ.

Lady Gaga khi lên nhận giải. Ảnh: Myung J. Chun/Los Angeles Times.

Ở hạng mục Bài hát của năm, chiến thắng thuộc về Wildflower của Billie Eilish. Đây là một sáng tác của nữ nghệ sĩ cùng anh trai Finneas O’Connell. Kết quả này gây bất ngờ bởi trước đó, ca khúc Golden trong phim Netflix KPop Demon Hunters là ứng viên sáng giá và được dự đoán giành chiến thắng.

Chiến thắng lần này giúp Billie Eilish và Finneas trở thành những nhạc sĩ đầu tiên trong lịch sử giành giải Bài hát của năm 3 lần, vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Adele, U2 hay Henry Mancini. Trên sân khấu, Billie tỏ ra ngạc nhiên khi được gọi tên.

Giới quan sát nhận định đây là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp còn khá mới của bộ đôi. Kể từ lần đầu được Grammy ghi nhận vào năm 2020, Billie và Finneas liên tục được vinh danh, trở thành những nhạc sĩ trẻ có sức ảnh hưởng lớn tại giải thưởng này.

Việc họ tiếp tục chiến thắng với một ca khúc không phải ứng viên được dự đoán hàng đầu càng khiến kết quả thêm đáng chú ý, đồng thời củng cố vị thế của anh em họ trong thế hệ nghệ sĩ đương đại.

Rosé trượt giải

Trong sự kiện, Bruno Mars và Rosé xuất hiện với trang phục mang tính đối xứng: Mars quấn khăn bandana đặc trưng, đeo guitar trước ngực, trong khi thành viên nhóm BlackPink diện crop top trắng phối cùng cà vạt đen bản rộng.

Trên nền phối khí rock mới cho bản hit pop APT., bộ đôi khuấy động sân khấu bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ, dồn dập. Giữa ánh sáng mờ ảo, màn kết hợp của họ trở thành điểm nhấn mở màn đáng nhớ cho sự kiện năm nay. Phần trình diễn cũng đánh dấu cột mốc lần đầu một nghệ sĩ Kpop slolo bước lên sân khấu biểu diễn tại lễ trao giải Grammy.

Bruno Mars và Rosé biểu diễn ở sự kiện. Ảnh: Los Angeles Times.

Tại Grammy lần này, APT. nhận 3 đề cử, trong đó có hai hạng mục quan trọng Bài hát của năm, Bản thu âm của năm nhưng đều không chiến thắng.

Chuỗi tiết mục trong sự kiện mang màu sắc đa dạng và được đầu tư. María Zardoya của The Marías mở đầu bằng màn trình diễn đầy mê hoặc với ca khúc No One Noticed, linh hoạt chuyển đổi giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Không khí lập tức thay đổi khi Addison Rae xuất hiện trên một chiếc xe tải. Trong áo khoác tím dài và cặp kính râm bí ẩn, ngôi sao này tập trung toàn bộ năng lượng vào phần vũ đạo của Fame Is a Gun.

Tiếp đó, nhóm nữ 6 thành viên Katseye khuấy động sân khấu với vũ đạo đồng bộ và ca khúc Gnarly. Họ vừa hát những ca từ lạ tai về trà sữa và robot, vừa tiến dần về sân khấu chính, nơi Leon Thomas đã sẵn sàng cùng ban nhạc. Cựu sao Nickelodeon mang tới bầu không khí gợi cảm với bản cover Mutt đậm chất R&B.

Một trong những khoảnh khắc khiến khán giả bùng nổ là khi Justin Bieber xuất hiện với tiết mục Yukon. Nam ca sĩ chỉ mặc quần short bạc, đi tất và đeo cây guitar tím sau lưng. Sự tối giản về trang phục càng khiến ánh nhìn của khán giả dồn hết vào sân khấu. Đám đông đứng bật dậy reo hò, cổ vũ cho tiết mục của Justin Bieber. Tiếng huýt sáo vang lên khắp nhà thi đấu.