Hoàng Mập dọn khỏi nhà cổ 1.600 m2

Căn nhà của Hoàng Mập nằm ở Trảng Bom, Đồng Nai và là địa điểm quay ít nhất 10 bộ phim. Nam diễn viên tiếc nuối khi phải dọn khỏi nơi này sau 8 năm gắn bó.

Hoàng Mập mới đây chia sẻ việc đã chuyển từ ngôi nhà cổ rộng 1.600 m2 ở Đồng Nai để tới sinh sống tại Di Linh, Lâm Đồng. Dinh thự ở Lâm Đồng được xây trên mảnh đất rộng khoảng 10.000 m2. Nghệ sĩ xây 4 khu nhà với 10 phòng ngủ và phần lớn diện tích là làm vườn.

Trên trang cá nhân, Hoàng Mập cũng chia sẻ cảm xúc tiếc nuối khi chia tay căn nhà ở Đồng Nai. “Nỗi buồn mang tên dọn nhà. Lúc làm nhà này mình nghĩ sẽ ở đây ăn Tết với gia đình mãi mãi không rời xa. Vậy mà được 8 cái xuân mình cùng gia đình có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào ở đây. Năm nay 2026, mình và gia đình dọn đi nơi khác”, Hoàng Mập viết.

Hoàng Mập bên ngôi nhà cổ. Ảnh: FBNV.

Diễn viên chia sẻ anh vẫn chưa bán được căn nhà mà tạm giao nó cho một người em trông coi. Người em này thích nhà cổ và yêu thiên nhiên nên anh cũng yên tâm giao phó.

Theo Hoàng Mập, căn nhà này là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của nam diễn viên. Có ít nhất 10 bộ phim được quay ở đây, chẳng hạn Nhà ông Hoàng có ma, Hợp đồng yêu đương, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngược dòng sóng bạc…

“Nơi đây quá nhiều hạnh phúc và tiếng cười. Tết này xa ngôi nhà này rồi. Bàn giao ngôi nhà cho đứa em ở mà nước mắt muốn rơi. Thương lắm”, anh chia sẻ.

Căn nhà mà Hoàng Mập đang rao bán nằm ở Trảng Bom, Đồng Nai, cách TP.HCM khoảng 50 km. Anh cho biết đã bắt tay xây nhà từ 2015, đến 2017 mới hoàn thành.

Căn biệt phủ gồm nhiều gian nhà liền kề, có hai cổng chính và phụ. Lối đi giữa các gian nhà được trang trí bằng nhiều tiểu cảnh, cây xanh, giếng nước. Ngôi nhà chính 3 gian là nơi ở chính của gia đình Hoàng Mập. Đây là một ngôi nhà cổ được anh mua ở Nam Định. Sau đó, anh thuê một đội thợ từ Nam Định vào lắp ráp ngôi nhà. Toàn bộ được làm bằng gỗ lim, huỳnh đàn. Nội thất trong nhà cũng được chạm trổ cầu kỳ.