Heidi Klum mặc đồ quá táo bạo

Heidi Klum gặp khó khăn khi di chuyển trên thảm đỏ Grammy 2026. Lý do là cô mặc chiếc váy latex màu nude bó sát.

Siêu mẫu Heidi Klum gây chú ý khi xuất hiện tại Crypto.com Arena để tham gia lễ trao giải Grammy. Cô mặc chiếc váy latex màu nude bó sát, thiết kế như một lớp giáp ôm trọn cơ thể. Bộ trang phục khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, mỗi bước đi của cô chỉ nhích từng chút một. Dù vậy, Klum vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, liên tục dừng lại tạo dáng chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Sự xuất hiện của Heidi Klum gây bàn tán. Ảnh: Gilbert Flores/Billboard.

Khán giả nhanh chóng bàn tán về việc cô sẽ ngồi như thế nào trong suốt chương trình với bộ trang phục như thế. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, Klum quay lại trong chiếc váy đen không dây dài ngang gối, kín đáo hơn nhưng vẫn tôn dáng.

Chiếc váy nude gây sốt là thiết kế của Marina Hoermanseder, làm từ da sơn mài bóng, ôm sát như lớp da thứ hai và được khóa bên hông, tạo hiệu ứng thị giác. Người mẫu 52 tuổi để tóc vàng uốn nhẹ và trang điểm tối giản để bộ trang phục trở thành tâm điểm.

Klum vốn nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo. Siêu mẫu thường xuyên gây chú ý tại các sự kiện thời trang và trên mạng xã hội với những trang phục gợi cảm, táo bạo.

Nói về việc thường mặc trang phục sexy, đăng ảnh táo bạo trên trang cá nhân, Heidi từng cho biết: "Tôi đã chụp ảnh khỏa thân hoặc mặc đồ lót từ 1992, trước cả khi Instagram ra đời. Vì vậy, với tôi, điều đó không có gì mới mẻ. Trong 15 năm qua, những người khác cũng đang làm những gì tôi đã làm trong 30 năm. Thay vì xuất hiện trên tạp chí với những bức ảnh khoe vòng 3 nhỏ nhắn, tôi lại lên Instagram. Cũng như nhau cả thôi".

Cô nói thêm: "Với tôi, việc già đi không quan trọng. Tôi không có thói quen chê bai tuổi tác hay ngoại hình. Tôi cảm thấy mọi người nên làm những gì họ muốn. Tôi thích chạy nhảy gợi cảm ngay cả khi đã 52 tuổi".