Halle Berry sắp kết hôn lần 4 ở tuổi 60

Halle Berry tâm sự cô tìm thấy bình yên bên bạn trai Van Hunt. Đó là lý do nữ diễn viên quyết định đính hôn với nhạc sĩ đoạt Grammy.

The Sun đưa tin, Halle Berry xác nhận đã đính hôn với bạn trai Van Hunt. Cô chia sẻ thông tin này khi xuất hiện trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon và khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn. Nữ diễn viên gọi nhạc sĩ đoạt Grammy là “tình yêu của đời tôi”, đồng thời phủ nhận tin đồn cô từng từ chối lời cầu hôn của nửa kia.

Trò chuyện với Jimmy Fallon, ngôi sao Hollywood cho biết đã có sự hiểu nhầm xoay quanh câu chuyện cầu hôn. “Có người nghĩ anh ấy đã cầu hôn và tôi từ chối. Điều đó không đúng. Tôi chưa từng nói không. Chúng tôi chỉ chưa ấn định ngày cưới”, cô nói. Halle Berry khẳng định chắc chắn sẽ kết hôn. “Tất nhiên là tôi đồng ý cưới anh ấy”, cô nói.

Halle Berry sắp kết hôn với bạn trai Van Hunt. Ảnh: @Halle Berry Instagram.

Sau đó, nữ diễn viên rạng rỡ khoe chiếc nhẫn đính hôn. Món trang sức gây chú ý với viên kim cương hình vuông nổi bật, gắn trên vòng vàng đơn giản nhưng sang trọng.

Mùa hè năm ngoái, Halle Berry cho biết cô chưa sẵn sàng trả lời về khả năng kết hôn. Khi đó, Van Hunt xuất hiện trên một chương trình truyền hình và hài hước chia sẻ lời cầu hôn của anh vẫn đang “bị treo lơ lửng”, đồng thời mong khán giả giúp thuyết phục bạn gái.

Nữ diễn viên thừa nhận cả hai từng không cảm thấy cần thiết phải cưới để chứng minh tình yêu. Berry đã trải qua 3 cuộc hôn nhân, còn Van Hunt kết hôn một lần. Cặp đôi quen nhau trong thời gian đại dịch và duy trì mối quan hệ kín tiếng trước khi công khai xuất hiện cùng nhau.

Trước Van Hunt, Halle Berry kết hôn với Eric Benét, David Justice và Olivier Martinez. Cô có con trai Maceo Robert Martinez với Olivier Martinez. Ngoài ra, Berry còn có con gái Nahla Ariela Aubry với người mẫu Canada Gabriel Aubry.

Ở tuổi U60, Halle Berry cho thấy cô vẫn sẵn sàng bước vào chương mới của cuộc sống. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ cô tìm thấy sự bình yên và đồng điệu trong mối quan hệ hiện tại. Điều này khiến quyết định tiến tới hôn nhân của cô trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết.