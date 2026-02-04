'Thảo đây' là ai?

Tài khoản "Thảo đây" gây chú ý khi đăng ảnh chụp cùng ViruSs và cho biết hai người đang tìm hiểu, hẹn hò.

Mới đây, hình ảnh ViruSs thân mật với một cô gái được cho là "Thảo đây" lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn 2 người đang hẹn hò. Chiều cùng ngày, ViruSs đăng bài phản hồi. Theo ViruSs, khoảnh khắc đang được lan truyền là lúc anh đi chơi cùng một cô gái mà anh nhấn mạnh là “2 cá thể độc thân”.

“Chúng tôi mới gặp lại, nói chuyện một thời gian và thật lòng là đi chơi đúng nghĩa trong ngày đầu tiên ở Quy Nhơn. Mà cũng chưa được một ngày nữa”, anh viết. Nam streamer cho rằng việc đi chơi, hẹn hò với người khác giới là điều bình thường.

Cùng thời điểm, tài khoản tên Thảo đây - cô gái được cho là người xuất hiện trong bức ảnh - cũng lên tiếng xác nhận đang tìm hiểu ViruSs.

Bài đăng của Thảo Đây gây chú ý. Ảnh: FBNV.

Cô đăng ảnh chụp cùng nam streamer và viết: “Mình xác nhận mình và anh Hoàng đang trong giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò. Chúng mình tìm hiểu nhau vào thời điểm cả hai đều độc thân, mình không có ý định giấu diếm chuyện mình hẹn hò. Còn về việc mọi người đang nhắc đến việc mình từng chia sẻ về chuyện cũ của anh, mình xin khẳng định lần nữa mình không liên quan tới các mối quan hệ cũ của anh”.

Bài đăng trên trang "Thảo đây" gây xôn xao mạng xã hội với nhiều ý kiến phản hồi. Song hiện tại cô không trả lời các bình luận.

"Thảo đây" (Lê Thảo, sinh năm 2002), vốn được biết đến là trợ lý lâu năm của ViruSs. Ngoài ra, cô còn hoạt động như một TikToker, chia sẻ các clip về chăm sóc sắc đẹp và đời sống thường ngày. Kênh cá nhân Thảo đây từng đăng tải nhiều video có sự xuất hiện của ViruSs, chẳng hạn video nấu ăn, mukbang... Năm 2025, khi bị dân mạng kéo vào ồn ào tình cảm của ViruSs, cô từng lên tiếng phủ nhận.