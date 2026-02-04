Đỗ Thị Hà sau khi cưới chồng doanh nhân

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương tham gia nhiều clip được đăng tải gần đây của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, khiến dân mạng chú ý.

Vài tháng kể từ khi về chung một nhà với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Đỗ Thị Hà chăm chỉ đăng clip mới lên trang cá nhân. Cô chia sẻ cuộc sống đời thường với những thú vui như cắm hoa, trang trí nhà cửa, nấu ăn… Đặc biệt, cộng đồng mạng phát hiện tần suất ông xã doanh nhân xuất hiện trong clip của nàng hậu ngày càng nhiều. Không hoàn toàn lộ diện nhưng sự xuất hiện của ông xã giúp các video của Đỗ Thị Hà được quan tâm nhiều hơn.

Nguyễn Viết Vương phụ giúp vợ khi cô trang trí nhà dịp giáng sinh, khen ngon khi thử món ăn của vợ hay giúp nửa kia kéo vali, gỡ mặt nạ… Dưới các clip của Đỗ Thị Hà, cộng đồng mạng đều bày tỏ sự thích thú trước sự xuất hiện theo cách khá đặc biệt của doanh nhân.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương nắm tay vợ trong một clip (ảnh phải). Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, khi một tài khoản bình luận: “Mấy bà cứ hỏi Viết Vương đâu, đang bận quay video còn gì”, Đỗ Thị Hà phản hồi bằng 3 icon “dở khóc dở cười”.

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà tạm dừng lại công việc kinh doanh, hoạt động showbiz để tập trung chăm sóc, vun vén gia đình. Vừa qua, cô cũng đồng hành cùng chồng doanh nhân ở một số sự kiện.

Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội với sự tham gia của Hoàng Thuỳ, Thanh Thủy, Ngọc Hân... Cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng của cô dâu ở Thanh Hóa vào 16/10/2025 và lễ cưới tại Quảng Trị - quê nhà chú rể - vào 22/10/2025.

Trong buổi tiệc tối 22/10/2025, Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ nửa kia: “Em sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ có một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua”.

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt Top 13 Miss World 2021. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Luật kinh doanh.