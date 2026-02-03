Hai ‘bóng hồng’ bên Thanh Sơn

Đồng hồ đếm ngược vừa lên sóng đánh dấu sự trở lại của Thanh Sơn với một dự án truyền hình. Trong dự án lần này, Thanh Sơn kết hợp 2 bạn diễn nữ là Yến My và Hoàng Hà. Nếu Hoàng Hà đã khá quen mặt với khán giả truyền hình thì Yến My vẫn là nhân tố mới. Cô vào vai Minh Anh - bạn gái của Thành do Thanh Sơn đảm nhận. Minh Anh còn là một diễn viên múa.

Trong những tập đã lên sóng, Thanh Sơn và Yến My có nhiều cảnh tình tứ, thân mật. Những cảnh hôn môi xuất hiện khá liên tục để khắc họa chuyện tình cảm sóng gió nhưng vẫn ngọt ngào, gắn bó giữa 2 nhân vật này. Họ trải qua nhiều khó khăn khi công việc bấp bênh, thu nhập thấp lại phải thuê nhà để sinh tồn ở thành phố đất chật người đông.

Tương tác giữa Yến My và Thanh Sơn nhận phản hồi tích cực. Cả 2 kết hợp ngọt ngào khiến những cảnh tình tứ diễn ra tự nhiên, cho khán giả cảm nhận được cảm xúc của một cặp trai gái đang yêu nhau. Nữ diễn viên này kém đàn anh 9 tuổi nhưng cả 2 thể hiện được sự ăn ý ngay trong lần đầu hợp tác.

Yến My sinh năm 2000, theo học chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô hiện cộng tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trước đó, diễn viên trẻ tham gia một số phim truyền hình như Cuộc chiến không giới tuyến (vai Mây), Gặp em ngày nắng (vai Quỳnh), Không thời gian (vai Hạnh).

Trong khi đó, Hoàng Hà vào vai Hà Chi. Nhân vật này được miêu tả là cô gái khiếm thính thông minh, độc lập và mạnh mẽ. Kể cả khi gặp sóng gió, cô cũng không chấp nhận thỏa hiệp hay bỏ cuộc. Hoàng Hà chưa xuất hiện nhiều nên hiện khán giả rất tò mò tuyến nhân vật của cô sẽ được phát triển thế nào và có tác động ra sao tới nam chính Thành.

Hoàng Hà sinh năm 1996, bắt đầu được biết đến khi vào vai Dao Ánh cho phim điện ảnh Em và Trịnh. Cô nổi tiếng hơn vào năm 2023 khi đảm nhận vai nữ chính Mai Dương trong phần 1 của Chúng ta của 8 năm sau. Cuối 2025, nữ diễn viên trở lại với dự án điện ảnh Tay anh giữ một vì sao. Đây là tác phẩm điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Phim rời rạp sau khoảng 1 tháng phát hành. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim thu về 11,7 tỷ đồng - thành tích khiêm tốn so với mặt bằng phim năm 2025.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.