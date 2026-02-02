Con trai Beckham gây chú ý

Những ngày qua, cáo buộc của Brooklyn với gia đình Beckham gây xôn xao dư luận. Trong khi đó, Romeo dành thời gian bên bạn gái Kim Turnbull.

Daily Mail đưa tin Romeo Beckham gây chú ý khi thử sức với đấu vật sumo trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng bạn gái Kim Turnbull. Giữa lúc đó, gia đình Beckham vẫn đối mặt với căng thẳng liên quan đến anh trai Brooklyn.

Trong chuyến ghé thăm Tokyo, cặp đôi đến võ đường sumo Tatsunami - một địa điểm có lịch sử hơn 150 năm tại quận Taitō. Nơi đây được xem là một trong những lò đào tạo sumo danh tiếng nhất Nhật Bản.

Hình ảnh mới đây của Romeo Beckham và bạn gái. Ảnh: @romeobeckham.

Tại đây, Romeo dũng cảm bước vào sàn đấu giao lưu với võ sĩ chuyên nghiệp Hōshōryū Tomokatsu - yokozuna thứ 74, cấp bậc cao nhất của sumo. Romeo nhanh chóng bị nhấc bổng khỏi mặt đất và buộc phải nhận thua trong tiếng cười và cổ vũ của những người có mặt. Trên Instagram, anh hài hước thừa nhận thất bại và chia sẻ khoảnh khắc này như một kỷ niệm đáng nhớ.

Phía võ đường Tatsunami cũng đăng video buổi tập lên mạng xã hội. Bài đăng mô tả cặp đôi thân thiện, trò chuyện cởi mở với các đô vật và gửi lời chúc họ có chuyến đi vui vẻ tại Nhật Bản.

Romeo và bạn gái đến châu Á ngay sau khi tham dự Tuần lễ thời trang Paris để ủng hộ Victoria Beckham. Ngày 26/1, nhà thiết kế được Bộ Văn hóa Pháp trao Huân chương Nghệ thuật và Văn chương. Đây là danh hiệu tôn vinh những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật và văn hóa. Trong bài phát biểu, Victoria cảm ơn các con vì luôn tin tưởng vào tầm nhìn của cô.

Sự kiện này cũng đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của gia đình Beckham kể từ khi Brooklyn tuyên bố cắt đứt liên hệ. Anh hiện sống tại Mỹ cùng vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz.

Trong tuyên bố gây tranh cãi được đưa ra cách đây không lâu, Brooklyn cáo buộc gia đình quá chú trọng hình ảnh công chúng và kiểm soát anh quá mức. Brooklyn còn nhắc lại mâu thuẫn xoay quanh đám cưới với Nicola Peltz, bao gồm việc Victoria không thiết kế váy cưới cho con dâu như dự kiến.

Các thành viên khác của gia đình Beckham vẫn giữ im lặng trước những phát ngôn của Brooklyn. Thay vào đó, họ thể hiện sự đoàn kết khi xuất hiện cùng nhau ở sự kiện.