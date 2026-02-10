Kết cục của hoa hậu thả thính 4 người một lúc

Trong tập cuối cùng của Địa ngục độc thân - Single’s Inferno, Hoa hậu Trái đất Mina Sue Choi ra về cùng Lee Sung Hun.

Ngày 10/2, 2 tập cuối cùng của Địa ngục độc thân - Single’s Inferno được ra mắt. 5 cặp đôi được ghép thành công ở tập cuối cùng, bao gồm Park Hee Sun và Lim Su Been, Min Gee - Seung Il, Mina Sue Choi - Sung Hun, Go Eun - Sung Min và Joo Young - Jae Min.

Màn ghép đôi của Hoa hậu Trái đất 2022 Mina Sue Choi nhận được sự chú ý. Trong suốt thời gian qua, cô là tâm điểm của chương trình nhưng cũng kèm theo nhiều tranh cãi. Lý do là trong những tập đầu, cô tìm hiểu cùng lúc 4 người thay vì hướng rõ ràng tới một đối tượng. Ngoài ra, Hoa hậu Trái đất có lời nói được cho là nói xấu các thí sinh nữ khác.

Mina Sue Choi và Sung Hun ra về cùng nhau. Ảnh: Netflix.

Trong những tập đầu tiên, Mina Sue Choi có tình cảm lớn nhất với Lim Su Been. Tới tập 10, 2 người quyết định dừng lại ở mức bạn bè thay vì tiếp tục hẹn hò. Sau đó, Mina Sue Choi hướng tới Sung Hun - người đã bày tỏ tình cảm với cô suốt từ đầu chương trình tới giờ.

Mina Sue Choi thừa nhận cô bị ghét bỏ nhưng không hối hận vì đã sống thật với những gì bản thân suy nghĩ.

Theo kịch bản tập cuối, người chơi nữ sẽ đứng ra cánh cổng địa ngục. Người chơi nam nào muốn ra về cùng thí sinh nữ đó thì bước ra để bày tỏ tình cảm. Sung Hun tiến tới trước mặt Mina Sue Choi và bày tỏ tình cảm với cô. Cuối cùng, nàng hậu này nắm tay Sung Hun và cùng nhau rời đảo địa ngục.

Lee Sung Hun (Samuel Lee, 27 tuổi) làm giao dịch định lượng tại một quỹ đầu cơ ở New York. Anh tốt nghiệp Berkeley ngành toán và khoa học máy tính, từng là kỹ sư AI tại Google. Trong khi đó, Mina Sue Choi sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2021. Sau đó, cô trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2022.

Chương trình năm nay có số lượng thành viên đông nhất từ trước đến nay. Phần lớn trong số đó hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Ngoài Lee Sung Hun, Park Hee Sun cũng là thí sinh gây bàn tán với profile ấn tượng. Park Hee Sun sinh năm 2003, là người chơi nhỏ tuổi nhất trong dàn thí sinh. Người đẹp đạt danh hiệu Á hậu Thiện của Hoa hậu Hàn Quốc 2024.

Theo Hankookilbo, Park Hee Sun du học từ khi còn nhỏ. Xuất thân trong gia đình có cha là kỹ sư tốt nghiệp đại học, người đẹp tiếp nối con đường học thuật khi theo học tại trường kỹ thuật danh tiếng của Mỹ. Hiện Park Hee Sun theo học chuyên ngành Hệ thống Thông tin tại Đại học Carnegie Mellon - ngôi trường tư thục hàng đầu, nổi tiếng với việc đào tạo nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel. Bảng điểm toàn A của người đẹp vừa qua viral khắp mạng xã hội.