Mỹ nhân sinh năm 1999 thành tâm điểm

Bộ phim hài theo chủ đề xuyên không Còn ra thể thống gì nữa với sự tham gia của Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đang trở thành hiện tượng mới trên nền tảng iQiyi ngay sau khi phát hành độc quyền. Theo Sina, chỉ sau 3 giờ lên sóng ngày 6/2, độ phổ biến của phim trên iQiyi đã vượt mốc 6.000 điểm, sau đó đạt đỉnh 7.891 trong ngày đầu tiên. Thành tích này giúp tác phẩm đứng thứ 3 trong danh sách những phim ra mắt có điểm nhiệt độ cao nhất lịch sử nền tảng. Sang ngày thứ hai, chỉ số tiếp tục tăng mạnh và vượt mốc 8.500. Nhan sắc của Vương Sở Nhiên trong phim nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: iQiyi.

Trong phim, Vương Sở Nhiên vào vai Dữu Vãn Âm - vương phi của Hạ Hầu Đạm (Thừa Lỗi). Đây vốn là 2 nhân vật trong một bộ tiểu thuyết. Họ được thiết lập là tuyến phản diện và có kết cục bi thảm. Vì là người thật xuyên vào nhân vật trong tiểu thuyết nên cả Dữu Vãn Âm lẫn Hạ Hầu Đạm đều phải cố gắng thay đổi cốt truyện và cứu chính mình. Phim ghi nhận hơn 10 triệu lượt xem ngay trong ngày đầu công chiếu, theo Sina tạo đà cho hiệu ứng truyền miệng tích cực. Trên mạng xã hội, lượng thảo luận của khán giả liên tục gia tăng, góp phần duy trì sức nóng. Nhan sắc của Vương Sở Nhiên cũng gây sốt. Khi diện trang phục sặc sỡ hay mặc đồ đơn giản, cô đều được khen ngợi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật. Ảnh: iQiyi.

Còn ra thể thống gì nữa hứa hẹn giúp Vương Sở Nhiên trở thành ngôi sao mới của ngành giải trí Trung Quốc. Nhịp phim nhanh, pha trộn yếu tố hài hước và cổ trang giúp tác phẩm tiếp cận nhiều nhóm khán giả. Việc phát hành vào khung giờ vàng cận Tết Nguyên đán cùng mức độ quan tâm ngày càng tăng từ thị trường quốc tế giúp phim được dự đoán trở thành “hắc mã” mới của truyền hình Hoa ngữ. Giới quan sát nhận định bộ phim có khả năng trở thành một trong những tác phẩm hài nổi bật nhất năm 2026, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới cho dòng phim cổ trang pha trộn yếu tố giả tưởng. Ảnh: Southyule.

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, được mệnh danh “tiểu Lưu Diệc Phi” bởi có nhiều điểm tương đồng với đàn chị về ngoại hình. Cô bước chân vào ngành giải trí năm 2016 khi đảm nhận vai phụ trong phim Tướng quân ở trên ta ở dưới. Sau đó cô tham gia các phim Yến Vân Đài, Ngọc Cốt Dao, Khói lửa nhân gian của tôi, Tình yêu có pháo hoa… Ảnh: Weibo.

Theo tờ Sina, Vương Sở Nhiên sở hữu gương mặt mang đậm nét nữ chính cổ trang với đường nét mềm mại, thanh thoát. Khuôn mặt trái xoan đầy đặn của cô tạo ấn tượng khác biệt giữa xu hướng gương mặt chữ V đang thịnh hành, góp phần hình thành khí chất dịu dàng và sang trọng đặc trưng. Ảnh: Vogue, HK01.

Từng có ý kiến cho rằng vẻ ngoài trong sáng có thể giới hạn dạng vai của nữ diễn viên sinh năm 1999. Tuy nhiên, Vương Sở Nhiên nhiều lần chứng minh khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt ở hình tượng “phi tần được sủng ái” - kiểu nhân vật vừa quyến rũ, kiêu kỳ, vừa ẩn chứa nội tâm phức tạp. Việc đảm nhận vai diễn mang màu sắc khác nhau từ kiêu ngạo, độc đoán đến lạnh lùng, xảo quyệt, cho thấy khả năng biến hóa của nữ diễn viên. Ảnh: Weibo.

Trong Còn ra thể thống gì nữa, Vương Sở Nhiên tiếp tục làm mới hình ảnh khi thể hiện một phi tần mang vẻ đẹp pha trộn giữa thuần khiết và quyến rũ. Lối trang điểm đậm cùng tạo hình sắc sảo giúp nhân vật phá vỡ khuôn mẫu thường thấy. Nhân vật của Vương Sở Nhiên gây chú ý ở sự tương phản: ánh mắt trong trẻo nhưng phong thái chuyển động đầy mê hoặc, Sina nhận định. Sự đối lập này tạo nên sức hút riêng, giúp nữ diễn viên thoát khỏi định kiến về hình tượng “ngọc nữ” một màu. Ảnh: Cosmopolitan.

