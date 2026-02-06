Nhóm nhạc châu Âu quay MV ở Ninh Bình

Khi thực hiện "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam" ở Ninh Bình, Secret Garden cho biết rất hào hứng với mục tiêu giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Secret Garden vừa phát hành MV Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam, được quay tại Ninh Bình, tiếp tục chuỗi dự án âm nhạc kết hợp quảng bá du lịch do Báo Nhân Dân thực hiện cùng các nghệ sĩ quốc tế.

Chia sẻ về dự án, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cho biết bản dựng cuối cùng khiến ông thực sự xúc động.

Trước Secret Garden, Báo Nhân Dân hợp tác với Kenny G để thực hiện MV về Hà Nội và mời nhóm Bond quảng bá Hạ Long với màu sắc hiện đại, sôi động. Điểm đặc biệt của chuỗi chương trình là mỗi buổi biểu diễn đều đi kèm một MV quảng bá địa phương, tạo giá trị lan tỏa sau sự kiện.

Hình ảnh trong MV của Secret Garden. Ảnh: NSX.

Theo ông Minh, Ninh Bình được lựa chọn vì vẻ đẹp tổng hòa của núi non, sông nước và chiều sâu văn hóa. Ông tin MV mới sẽ mang đến một góc nhìn khác về vùng đất vốn quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim quốc tế.

Trước đó, Secret Garden đã có đêm nhạc diễn ra tại Hà Nội. Đặc biệt, nhóm không chỉ đến Việt Nam biểu diễn mà còn chọn đây là điểm mở màn tour kỷ niệm 30 năm thành lập.

Việc mời nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam, theo ông Minh, thường mất một đến 2 năm chuẩn bị, từ khớp lịch trình đến phương án tài chính. Ban tổ chức thuyết phục nhóm bằng thông điệp thiện nguyện của chương trình Good Morning Vietnam. Toàn bộ doanh thu vé được dành cho hoạt động cộng đồng. Riêng năm trước, số tiền quyên góp đạt khoảng 2 tỷ đồng .

Ý tưởng quay MV quảng bá du lịch cũng nhận được sự ủng hộ của các nghệ sĩ. Từ Kenny G, Bond đến Secret Garden đều hào hứng với mục tiêu giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới, dù quá trình sản xuất gặp nhiều thách thức về hậu cần, vận chuyển nhạc cụ và điều kiện địa hình.

Để thực hiện MV tại Ninh Bình, ê-kíp tiến hành nhiều đợt khảo sát tại các điểm như Tràng An, Thung Nham, Tam Cốc - Bích Động và rừng Cúc Phương. Các địa điểm đều thuộc khu vực di sản cần bảo tồn nghiêm ngặt, nên phương án quay được tính toán kỹ lưỡng. Trong ngày ghi hình, 3 ê-kíp làm việc song song để tận dụng thời gian. Thời tiết thuận lợi khi suốt quá trình từ khảo sát đến bấm máy không gặp mưa.

Theo yêu cầu của Secret Garden, đoàn phim phải sử dụng cây đại dương cầm thuộc thương hiệu hàng đầu thế giới, trị giá hàng trăm nghìn USD. Việc đưa nhạc cụ đến bối cảnh Thủy Đình đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ hệ sinh thái. Ê-kíp sử dụng cần cẩu trọng tải lớn để đặt đàn lên bè tre, đảm bảo vừa tạo hình ảnh ấn tượng vừa không ảnh hưởng đến cảnh quan di sản.

Ông Lê Quốc Minh cho biết mục tiêu dài hạn của dự án là góp phần đưa Việt Nam thành điểm đến quen thuộc trong lịch trình lưu diễn toàn cầu của nghệ sĩ quốc tế.

Bên cạnh đó, đại diện Secret Garden bày tỏ bất ngờ trước lượng người hâm mộ tại Việt Nam, đồng thời hé lộ những kế hoạch hợp tác trong tương lai mà theo ban tổ chức, nếu thành hiện thực có thể tạo nên “cú chấn động” mới cho thị trường biểu diễn trong nước.