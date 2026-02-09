Nam thần phim ngắn ngoại tình, đánh vợ sau 6 ngày cưới

Lộc Đan Đông bị vợ cũ tố nhiều lần ngoại tình, bạo hành. Nam diễn viên phim ngắn này thậm chí từng ngồi tù 10 tháng.

Sina đưa tin nam diễn viên phim ngắn Lộc Đan Đông bị vợ cũ tố cáo nhiều lần có hành vi bạo lực gia đình, ngoại tình và hành hung bằng vũ khí trong thời gian 2 người chung sống. Cô còn cho biết Lộc Đan Đông từng tạm dừng đóng phim với lý do chữa bệnh nhưng thực chất là để che giấu việc phải thụ án tù.

Theo bài đăng, người tố cáo đưa ra nhiều tài liệu như ảnh chụp vết thương, nhật ký trò chuyện, phán quyết của tòa án, giấy chứng nhận kết hôn và giấy tờ ly hôn.

Lộc Đan Đông là gương mặt quen thuộc của dòng phim ngắn. Ảnh: Sohu.

Theo lời vợ cũ, lần đầu cô bị bạo hành là tối 20/12/2023 - chỉ 6 ngày sau khi 2 người kết hôn. Sau khi uống rượu ở quán bar, Lộc Đan Đông nổi nóng và đánh vợ, gây cho cô nhiều thương tích.

Khi đó, vợ cũ lo sợ bị đánh nên gọi bạn đến đón. Lộc Đan Đông đã đuổi theo, đánh cả bạn của vợ. Cảnh sát sau đó can thiệp và lập hồ sơ vụ án. Theo các tài liệu được công bố, anh bị buộc tội gây rối trật tự công cộng và bị kết án 10 tháng tù giam.

Người phụ nữ nói từ cuối tháng 12/2023 đến 11/2024, Lộc Đan Đông tuyên bố tạm dừng đóng phim để phẫu thuật, nhưng thực chất là đang chấp hành án. Để chứng minh lời mình nói, người phụ nữ đăng kèm biên bản thương tích và hình ảnh vết thương vào thời điểm đó. Người này còn đăng thông báo khởi tố và bản án hình sự, trong đó ghi rõ mức phạt 10 tháng tù. Nếu các tài liệu này chính xác, đồng nghĩa nam diễn viên có tiền án.

Vụ việc thứ 2 xảy ra vào tháng 4/2025. Vợ cũ nói cô phát hiện tin nhắn thoại tán tỉnh giữa nam diễn viên và những phụ nữ khác. Hai người nảy sinh tranh cãi. Sau đó, người vợ bị đẩy ngã, bóp cổ và tát nhiều lần, khiến mặt sưng, bầm tím.

Ngoài ra, vợ cũ còn cáo buộc Lộc Đan Đông tán tỉnh người khác trong thời gian cô mang thai. Sau khi cô sảy thai, nam diễn viên đã có hành vi thao túng tâm lý và lạm dụng tình cảm. Theo lời cô, ngay cả khi yêu xa hoặc sau khi ly hôn, Lộc Đan Đông vẫn tiếp tục hành vi ngoại tình và quấy rối. Do không thể tiếp tục chịu đựng nên cô quyết định phanh phui mọi việc.

Vợ cũ Lộc Đan Đông đăng ảnh chụp các vết thương trên cơ thể. Ảnh: Sina.

Theo giấy đăng ký kết hôn được người phụ nữ công bố, 2 người kết hôn ngày 14/12/2023. Thủ tục ly hôn hoàn tất ngày 17/8/2025. Người phụ nữ nhấn mạnh toàn bộ bằng chứng cô cung cấp là thật và sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý nếu thông tin sai lệch.

Sau khi bài đăng xuất hiện, cư dân mạng phản ứng dữ dội. Một số người kiểm tra tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên và nhận thấy anh không đăng bài từ cuối 2023 đến tháng 11/2024 - trùng với thời gian bị cho là đang thụ án.

Lộc Đan Đông chưa đưa ra phản hồi. Trước lượng bằng chứng được vợ cũ công bố, dư luận đang chờ một câu trả lời chính thức từ nam diễn viên. Nếu các cáo buộc là đúng, đây sẽ là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến bạo lực gia đình, ngoại tình và tiền án, tờ Sina nhận định.

Lộc Đan Đông sinh năm 1997, nổi tiếng với nhiều bộ phim ngắn như Tần gia và cô vợ câm, Minh nguyệt dẫn quân tâm…