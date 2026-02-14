Tuấn Hưng: 'Hiện giờ tôi sống khép kín, Tết rất nhẹ nhàng'

Sau những biến cố, Tuấn Hưng vực dậy nhờ âm nhạc. Anh trở lại với dự án "Bản ghi nhớ" cùng 2 thành viên khác của Quả Dưa Hấu là Tú Dưa và Bằng Kiều.

Trong cuộc phỏng vấn dịp cuối năm với Tri Thức - Znews, Tuấn Hưng nghẹn ngào khi nhắc đến Tết và sự thiếu vắng mẹ. Nam ca sĩ bật khóc vì nỗi nhớ ùa về và phải xin tạm dừng cuộc trò chuyện. Vài phút sau, anh trở lại với đôi mắt đỏ hoe.

Tuấn Hưng xúc động chia sẻ: “Năm nay thiếu mẹ nên cả nhà sẽ đón Tết một cách nhẹ nhàng, gọn gàng thôi. Chúng tôi không có kế hoạch gì đặc biệt cả”.

Tết vốn là khoảnh khắc quý giá để các thành viên sum vầy, nhưng đây là năm đầu tiên nam ca sĩ đón năm mới mà không còn người mẹ anh kính trọng và yêu thương. Anh thừa nhận bản thân vẫn chưa thể đối diện trọn vẹn với sự mất mát này.

Dẫu vậy, giọng ca sinh năm Ngọ may mắn khi luôn có gia đình và bạn bè ở bên động viên. Đặc biệt, việc tái hợp cùng nhóm Quả dưa hấu tiếp thêm cho anh sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực, đặc biệt trong sự nghiệp.

Sau 28 năm, nhóm trở lại với hai MV Unstoppable và Cảm ơn âm nhạc, nằm trong EP Bản ghi nhớ. Trong đó, Unstoppable là ca khúc do Hồ Hoài Anh sáng tác. Bên cạnh đó, nhóm tổ chức concert Bản ghi nhớ diễn ra vào ngày 14-15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

“Tôi không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nữa”

- Một năm vừa qua với nỗi mất mát trong gia đình đã thay đổi cách anh nhìn về cuộc sống và sự nghiệp ra sao?

- Tôi đang có cuộc sống khép kín, gần như chỉ muốn ở nhà với vợ con, sáng tác nhạc và tập trung cho cuộc sống riêng. Đã đến giai đoạn để tôi chuyển hóa. Lúc này, tôi mong muốn nhiều nhất là sự bình yên bên những người thân yêu nhất. Ngoài ra, tôi mong được viết và hát những thể loại ca khúc thời trẻ chưa từng thử.

Âm nhạc của tôi bây giờ không phải tình yêu đôi lứa như thời trẻ tôi vẫn hát nữa mà tập trung vào con người, quê hương, đất nước cũng như cuộc sống. Tôi muốn sống đúng với bản thân. Bao năm qua, tôi đã hát về tình yêu và điều đó quá gần gũi với khán giả rồi. Đến lúc này, tôi muốn có một ca khúc góp chung vào niềm vui của cộng đồng và thể hiện đúng con người mình lúc này hơn.

Hình ảnh mới đây của Tuấn Hưng. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, năm trước đó, tôi phát triển sự nghiệp ở thị trường miền Nam, nhưng hiện tại việc hoạt động ở đâu, tôi chưa có sự tính toán cụ thể. Tôi và cả gia đình đang trong thời gian chưa nguôi ngoai nên mọi thứ trước mắt quan trọng vẫn là tìm tới bình yên và hạnh phúc đã.

- Trong giai đoạn chới với bởi nhiều biến cố như thế, sự trở lại của Quả Dưa Hấu có ý nghĩa thế nào với Tuấn Hưng?

- Tôi nghĩ mình may mắn bởi đúng lúc tôi đang oằn lưng xuống để chịu đựng thì sự xuất hiện của Quả Dưa Hấu tiếp cho tôi năng lượng. Trước đó, Anh trai vượt ngàn chông gai giúp tôi tái sinh nguồn năng lượng để có thể tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.

- Tuy nhiên, việc làm việc với nhóm nhạc sau 28 năm dừng hoạt động có tạo cho một ca sĩ vốn đã phát triển sự nghiệp solo như anh khó khăn, trở ngại gì không?

- Có lẽ không ai tự tin bằng tôi bởi tôi hoạt động âm nhạc thường xuyên, ở nhà cũng có phòng thu nữa. Tôi đang làm việc một cách khủng khiếp nhất trong 3 thành viên. Cho nên, tôi không lo lắng và gặp khó khăn. Chỉ khó khăn về sự đoàn kết thôi (cười).

Ví dụ hôm họp báo, tôi đến sớm nhất, ngồi trong phòng trang điểm. Thế mà ông Tú Dưa lại nhắn tin bảo: “Đi đến đúng giờ đi”, trong khi tôi đến sớm nhất còn ông chưa thấy đâu cả.

Kể chuyện vui vậy thôi chứ thực ra, chúng tôi bây giờ không còn cãi nhau, giận dỗi nhau những chuyện như thế, vì các thành viên lớn cả rồi. Chỉ cần nói một câu là đối phương sẽ hiểu.

Chúng tôi mặc định về âm nhạc, anh Bằng Kiều, Tú Dưa sẽ lo. Còn về sản xuất, tôi với anh Tú phụ trách. Chúng tôi chia phần việc rất cụ thể nên cứ việc ai người nấy làm. Chưa kể, chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi nên cứ thế chạy công việc chứ không cần mổ xẻ nhiều như xưa nữa.

- Tuấn Hưng nói sẽ gác lại chủ đề tình yêu để hướng đến đề tài mang tính con người, xã hội hơn. Điều gì khiến anh tự tin lựa chọn một hướng đi mạo hiểm đến thế bởi những ca khúc thuộc đề tài anh đang nhắm tới không hề dễ để thành công trên thị trường?

- Tôi vẫn được mọi người nhớ tới nhưng không còn ở đỉnh cao của sự nghiệp nữa. Tôi phải nhìn vào sự thật và những gì đang đến với chính mình. Tôi chấp nhận điều đó và sống đúng với những gì đang có. Tôi nghĩ mình nên chọn cuộc sống phù hợp, thay vì gồng mình lao theo những ước ao quá lớn.

Dù sao thời trẻ, tôi đã lao theo ước ao đó rồi và giờ là lúc tôi cần tô điểm cho bức tranh mình đang vẽ để nó thêm tinh tế, có nhiều nét riêng biệt hơn.

“Tôi khép mình để nhìn lại bản thân”





Tuấn Hưng thừa nhận việc trải qua biến cố khiến anh thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận và cuộc sống và âm nhạc. Ảnh: NVCC.

- Anh có dễ dàng chấp nhận việc đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp không?

- Khó đấy. Ai cũng vậy thôi, nhất là với những người từng ở đỉnh cao rồi rơi vào đà xuống của lứa tuổi. Nhưng tôi không nghĩ quá nhiều về nó. Bởi với tôi, 5 người, 10 người hay 50.000 người đứng trước mặt tôi cũng đều là khán giả. Quy mô, số lượng con người không thể hiện tất cả, thay vào đó, điều quan trọng là họ vẫn muốn nghe tôi hát. Chỉ cần họ còn muốn tôi cống hiến thì tôi tiếp tục thôi.

Sự xuống dốc của một nghệ sĩ được thể hiện rõ nhất có lẽ là qua lượng show và cát-xê. Anh có đối mặt với tình trạng này?

- Tôi chưa thấy nặng nề trong vấn đề này. Bởi dù sao, vợ chồng tôi hiện giờ chọn cuộc sống bình yên, biết đủ là hạnh phúc. Không có con số nào là cố định bởi tôi muốn mình là một món quà âm nhạc chứ không phải món hàng. Tôi hy vọng sự xuất hiện của tôi được khán giả yêu mến thay vì đơn thuần chỉ là sự trả giá bằng thù lao.

- Khái niệm “đủ” với Tuấn Hưng ở hiện tại có thể hiểu như thế nào?

- Tôi nghĩ khi chúng ta hạnh phúc với những gì mình đang có thì đó là lúc chúng ta biết đủ. Cuộc sống của chúng ta chia ra nhiều giai đoạn khác nhau. Tôi cũng không thể mang tư duy của mình áp lên các bạn trẻ và nói với họ rằng: ‘Hãy biết đủ như tôi’. Như vậy không đúng.

Chỉ khi các bạn ấy 50 tuổi có lẽ mới hiểu sự đủ ở mỗi tuổi khác nhau như thế nào. Sự đủ với độ tuổi 50 khác so với của thời thanh niên và cả với các em bé. Chưa kể, mỗi người có nhu cầu khác nhau và chỉ chính bản thân mới biết là mình có đang đủ đầy hay không.

- Tuấn Hưng từng gắn liền với những chiếc siêu xe, nhà lầu, hàng hiệu. Ở hiện tại, sự đủ đầy mà anh nhắc tới có bao gồm những giá trị vật chất đó?

- Ai có lẽ cũng thích xe đẹp. Tôi từng có chiếc xe đẹp, đắt tiền, nhà hay đồng hồ cũng thế. Nhưng tuổi trẻ đã qua rồi, mọi thứ rồi cũng thay đổi. Thứ đẹp nhất tôi muốn khoe bây giờ là hạnh phúc. Tôi không muốn khoe xe, đồng hồ hay thứ vật chất nào khác nữa mà chỉ muốn khoe bài này tôi hát hay, niềm hạnh phúc đưa con đi học hay làm được việc gì cho vợ… Bây giờ tôi không có gì để khoe ngoài những việc kể trên.

- Ở giai đoạn sống khép kín hiện tại, chỉ ở nhà với vợ con và nhớ về giai đoạn anh từng tự miêu tả là “sa đà vào những cuộc vui, những cuộc ăn nhậu”, anh có hối hận không?

- Ai cũng có tuổi trẻ và ai cũng có lúc sống cuộc sống vui quá mức. Tuổi trẻ mà, lại được công chúng hưởng ứng nữa. Nhưng đúng như quy luật của tạo hóa, ăn nhậu nhiều, nay chỗ này, mai chỗ khác thì đương nhiên, giọng hát phải đi xuống thôi.

3 thành viên Quả dưa hấu là Anh Tú (Tú Dưa), Bằng Kiều và Tuấn Hưng tái hợp với dự án âm nhạc mới. Ảnh: NVCC.

Nhưng ngay khi đón nhận những bình luận của mọi người, tôi khép mình để nhìn lại bản thân và chỉnh sửa chính mình. Tôi tự hỏi bản thân có muốn tiếp tục đi hát nữa không hay chỉ ở nhà với vợ con. Nếu tiếp tục hát, tôi phải làm như thế nào. Tôi quyết định sống chậm lại, khép kín hơn để rèn luyện, tập trung lấy lại giọng hát cũng như sự yêu thương của khán giả.

- Việc sống khép kín, thậm chí không nghe điện thoại có ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa anh và các bạn bè, đồng nghiệp?

- Những ai có mối quan hệ thân thiết với tôi chắc sẽ hiểu tôi đang ở giai đoạn thế nào và thông cảm cho tôi. Tôi mới trải qua giai đoạn có nhiều biến cố. Nó khiến tôi chưa đủ tự tin đối mặt với mọi thứ như những người khác. Mọi thứ cứ dồn dập đến, làm sao tôi gắng gượng được.

Tôi nghĩ mình phải bình tĩnh lại, có nhịp thở. Tôi may mắn có người vợ luôn ở bên cùng một gia đình nhỏ. Ở bên họ, tôi muốn sống một cuộc sống bình yên, khép kín hơn. Đó là điều quan trọng nhất với tôi hiện tại.