Ngọc Lan quá khác lạ

Ngọc Lan mới đây lộ diện với phong cách khác lạ. Lần hiếm hoi cô để tóc ngắn, uốn xoăn cá tính.

Ngọc Lan mới đây lộ diện khác lạ với kiểu tóc bob uốn xoăn. Loạt hình nữ diễn viên trong kiểu tóc mới ngay lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả bình luận trông cô khác lạ khi thử sức với phong cách mới, song cũng có ý kiến nhận xét kiểu tóc xoăn khiến nữ diễn viên trông đứng tuổi hơn bình thường.

Thời gian qua, Ngọc Lan cắt tóc ngắn nhưng vẫn để thẳng thay vì uốn xoăn như mới đây. Từ những ngày đầu bước chân vào ngành giải trí, nữ diễn viên trung thành với mái tóc dài, nữ tính. Do đó, đây là lần hiếm hoi cô để kiểu tóc ngắn.

Diện mạo mới đây của Ngọc Lan.

Ngọc Lan sinh năm 1985, là một trong những nữ diễn viên truyền hình quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ miền Nam. Cô được nhiều người biết tới sau phim Kiều nữ và đại gia. Sau đó, cô tiếp tục gây dựng sự nghiệp với các phim Âm tính, Cổng mặt trời, Thuyền giấy, Bán chồng, Mặt nạ gương... Trong sự nghiệp, cô từng giành giải thưởng Cánh diều vàng, HTV Awards 2014.

Giữa 2024, Ngọc Lan thông báo giải nghệ. Nhân vật Ánh Dương trong Hạnh phúc bị đánh cắp của đạo diễn Nhâm Minh Hiền là vai diễn cuối cùng của cô trên màn ảnh. Sau đó, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho con trai và công việc kinh doanh. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện tại một số sự kiện, diễn kịch.