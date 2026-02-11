Ca sĩ Nhật bị chỉ trích dữ dội vì mặc áo tắm biểu diễn giữa tuyết rơi

Trên một sân khấu mới đây, nhóm nhạc Planck Stars lột bỏ áo khoác ngoài rồi biểu diễn với trang phục áo tắm hoặc ba lỗ bất chấp nhiệt độ xuống dưới 0°C.

Tờ Coki đưa tin, nhóm nhạc Planck Stars vừa qua gây sốc với phần trình diễn được cho là phản cảm. Cụ thể, tại Lễ hội Tuyết Sapporo (Nhật Bản), nhóm nhạc biểu diễn trong trang phục đồ bơi hoặc áo ba lỗ bất chấp tuyết rơi dày đặc và nhiệt độ xuống dưới 0°C. Ban đầu, các thành viên mặc áo khoác. Nhưng tới tiết mục Ufoufo, họ lột bỏ áo khoác để lộ trang phục gợi cảm phía trong.

Sau đó, tài khoản chính thức của nhóm đăng video ghi lại cảnh các thành viên mặc trang phục gợi cảm hát, nhảy giữa tuyết, tay cầm kem tươi. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền cùng hàng loạt bình luận trái chiều: “Họ đang làm gì vậy?”, “Thật kỳ lạ”, “Có ai ép họ phải làm thế không?”. Hình ảnh Anaru Rairai mặc đồ bơi một mảnh thậm chí thu hút hơn 13,6 triệu lượt xem sau ít ngày đăng tải.

Hình ảnh đang gây tranh cãi của Anaru Rairai. Ảnh: X.

Sau đó, công ty quản lý của Planck Stars đăng thông báo xin lỗi. Họ khẳng định không ép các thành viên mặc trang phục gợi cảm giữa thời tiết lạnh giá. Đó là mong muốn của các thành viên. Công ty cam kết trong tương lai áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn về trang phục trong điều kiện thời tiết lạnh.

Đây không phải lần đầu nhóm vướng bê bối. Năm 2023, một video ghi cảnh thành viên ép người hâm mộ uống nước rửa chén tại buổi gặp mặt gây phẫn nộ.

Planck Stars được thành lập tại Hiroshima ngày 31/12/2018. Ban đầu, nhóm tự nhận là “thần tượng phóng khoáng, tinh nghịch”. Đến khoảng năm 2023, họ bỏ danh xưng thần tượng và chuyển hẳn sang hình ảnh nhóm nhạc hỗn loạn, khó đoán. Nhóm trực thuộc công ty YABACUBE INC.

Điểm đặc trưng của Planck Stars là đội hình không cố định. Thành viên liên tục thay đổi. Ngoài ra, họ liên tục có những phát ngôn, hành động gây tranh cãi.