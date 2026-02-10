Ca sĩ Việt dồn dập nhận show ngày Tết

Theo người trong nghề, lượng show diễn dịp Tết Nguyên đán 2026 giảm nhẹ so với năm ngoái. Đêm nhạc phòng trà, hội xuân, Year End Party vẫn là loại hình được ưa chuộng nhất.

Dịp Tết Nguyên đán tiếp tục là thời điểm sôi động của thị trường biểu diễn, song theo những người làm nghề, bức tranh nhạc Tết năm nay có nhiều thay đổi đáng chú ý. Các sản phẩm âm nhạc được nhận định là phong phú hơn những năm trước.

Nhiều ca sĩ chọn phát hành MV được dàn dựng chỉn chu, chú trọng hình ảnh đoàn viên và không khí mùa xuân. Trong khi đó, hoạt động tổ chức show diễn chịu tác động rõ rệt từ tình hình kinh tế nên có sự sụt giảm nhẹ.

Cát-xê đi diễn ngày Tết

Dịp Tết Nguyên đán được biết tới là thời điểm rầm rộ các sự kiện âm nhạc lớn nhỏ diễn ra, nhằm hưởng ứng không khí năm hết Tết đến. Nhiều nghệ sĩ coi đây là dịp quan trọng để được gặp gỡ khán giả. Ca sĩ Phùng Khánh Linh là một trong số đó.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nữ ca sĩ cho biết lịch diễn của cô khá kín tính tới giữa tháng 2. Nữ ca sĩ thừa nhận cát-xê diễn Tết tăng lên khá nhiều so với ngày thường nhưng đó không phải lý do quan trọng nhất.

“Bây giờ, tôi rất đam mê âm nhạc nên hễ có lời mời tham gia biểu diễn, tôi sẽ nhận lời và coi đây là cơ hội quý để gặp gỡ khán giả. Tôi cũng rất muốn được giao lưu với các anh chị nghệ sĩ nên ngay cả dịp Tết, nếu được mời tôi sẽ biểu diễn. Tôi tranh thủ về thăm gia đình mỗi khi có thời gian rảnh trong năm. Người thân vẫn luôn thông cảm và ủng hộ tôi theo đuổi đam mê”, Phùng Khánh Linh chia sẻ.

Phùng Khánh Linh chia sẻ cô vẫn biểu diễn dịp Tết với hy vọng được gặp gỡ khán giả càng nhiều càng tốt. Ảnh: FBNV.

Vốn có lượng fan ổn định, lại càng thành công sau Anh trai “say hi”, Isaac chạy show đều đặn ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Lịch biểu diễn của nam ca sĩ gần như kín mít tới đầu tháng 3. Trong tháng 2, anh có ít nhất 8 show diễn. Nam ca sĩ biểu diễn tại Đồng Tháp vào 16/2 tức đêm Giao thừa, sau đó có 5 ngày nghỉ ngơi trước khi biểu diễn trở lại vào 22/2 tức 6/1 Âm lịch.

DJ Trang Moon tâm sự cát-xê đi diễn ngày Tết của cô tăng gấp đôi so với ngày thường. Khoản tiền tăng được cô bù vào chi phí di chuyển, trang điểm, trang phục… vốn đắt đỏ hơn rất nhiều so với ngày thường. Tuy nhiên, năm nay, nữ DJ chỉ diễn hết đêm Giao thừa. Cô dành những ngày đầu năm để ở bên gia đình và tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ngơi hiếm hoi sau một năm làm việc chăm chỉ.

Trước câu hỏi cát-xê của nghệ sĩ trong dịp Tết năm nay tăng bao nhiêu so với năm trước, ông Lê Khắc Bình, quản lý của Vương Anh Tú, Hanna Cẩm Tiên, Phát Hồ nói với Tri Thức - Znews, con số cụ thể phụ thuộc vào quy định của mỗi công ty khác nhau. Việc tăng giá hay vẫn giữ nguyên còn tùy theo nơi diễn gần hay xa, chương trình đó phục vụ cộng đồng hay của cơ quan nhà nước.

Cát-xê dịp Tết không có mức tăng cụ thể mà phụ thuộc vào tính chất từng chương trình, khoảng cách di chuyển và yêu cầu dàn dựng. Chi phí thực tế để đi diễn một show ngày Tết tăng đáng kể. Theo đó, giá vé máy bay tăng mạnh so với ngày thường là khoản tốn kém nhất, đặc biệt với các chuyến lưu diễn liên vùng.

“Với những show gần, chúng sẵn sàng hỗ trợ hoặc giữ nguyên giá so với trong năm. Những show diễn ra ở miền Bắc, miền Trung, vì giá vé di chuyển quá đắt so với ngày thường nên chắc chắn chúng tôi không thể giữ nguyên giá. Chưa kể, nó còn phụ thuộc vào việc BTC có yêu cầu vũ đoàn hay không. Vì những ngày Tết kiếm dancer rất khó khăn. Do đó, nếu phải đặt dancer bên ngoài, chi phí có thể đội lên gấp 2-3 lần mỗi show”, ông nói.

Thị trường biểu diễn chưa bùng nổ như kỳ vọng

Số lượng show diễn dịp cuối năm và cận Tết được đánh giá ở mức ổn định. Một số nghệ sĩ giữ lịch diễn đều, đặc biệt ở các sự kiện cộng đồng và chương trình tổng kết năm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, so với năm trước, quy mô tổ chức tiệc tất niên, Year End Party năm nay có xu hướng thu hẹp. Nhiều công ty cắt giảm ngân sách giải trí, khiến thị trường biểu diễn không đạt độ bùng nổ như kỳ vọng, quản lý của Vương Anh Tú chỉ ra.

Theo Lê Khắc Bình, số lượng show diễn các nghệ sĩ trong công ty anh nhận vào dịp Tết Nguyên đán tương đối đều.

Hana Cẩm Tiên kín lịch biểu diễn trong những ngày Tết. Ảnh: FBNV.

“Do ca khúc Tết bình anh mà Hana Cẩm Tiên trình bài được yêu thích, đặc biệt vào thời điểm cuối năm này, trong khi Phát Hồ có ca khúc Yêu là cưới cũng khá phù hợp với dịp năm hết Tết đến. Do đó, các nghệ sĩ trong công ty tôi có lượng show ổn định. Đặc biệt, dịp cuối năm cũng là thời điểm các công ty tổ chức Year End Party nhiều hơn”, anh Lê Khắc Bình chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo đó, Hana Cẩm Tiên diễn liên tục 3 ngày Tết Nguyên đán, từ đêm Giao thừa tới hết mùng 2 Âm lịch. Riêng tối 18/2, tức mùng 2 âm lịch, nữ ca sĩ có mặt ở 2 điểm diễn khác nhau gồm Phan Thiết và Bình Thuận.

“Nhưng thật tình mà nói, nếu so với những năm trước đây, chắc chắn năm nay, thị trường show diễn Tết không bằng. Lý do là sự ảnh hưởng của kinh tế. Các công ty hạn chế tổ chức tất niên Year End Party hơn so với năm trước đó. Chúng tôi chưa thống kê con số cụ thể, nhưng so với năm ngoái, lượng show và thu nhập có thể giảm khoảng 15-20%", anh nói.

Trong những năm gần đây do thị trường ca nhạc bão hòa và xã hội ngày càng tân tiến, phát triển nên nhu cầu thưởng thức âm nhạc cũng cao hơn. Khán giả có nhiều sự lựa chọn hơn. Do đó, thị trường đại nhạc hội có bán vé sẽ không còn hút khách như trước, quản lý nhận định.

Anh cho rằng hiện tại hội hoa xuân không bán vé mà được dàn dựng và đầu tư âm thanh, ánh sáng tốt, chất lượng cao sẽ hút khách hơn. Thế nhưng, hội hoa xuân phải có những nhân tố hot và nổi bật mới mong được khán giả đến xem nhiều hơn. Mô hình biểu diễn khác cũng khá thịnh hành trong dịp Tết là các đêm nhạc phòng trà hoặc minishow chất lượng của những tên tuổi lớn, đang hot.