Sao Việt tập gym, chơi pickleball giữ dáng

Lịch trình bận rộn nhưng các nghệ sĩ Việt đều cố gắng dành thơi gian tập gym hoặc chơi pickleball để giữ gìn vóc dáng và tinh thần thoải mái.

Dịp Tết gần đến, các nghệ sĩ đều tích cực tập luyện để giữ gìn vóc dáng và có thể thoải mái diện những trang phục họ muốn. Ngoài ra, với tính chất công việc dày đặc nhưng vẫn đòi hỏi tiêu chuẩn cao về ngoại hình, các diễn viên, ca sĩ như Thùy Anh, Huỳnh Hồng Loan, Sunny Đan Ngọc và Trần Nghĩa đều cho rằng tập luyện là rất cần thiết. Việc đó giúp họ không chỉ tăng sức bền cho quá trình hoạt động mà còn hỗ trợ vóc dáng và làm sảng khoái tinh thần.

Thùy Anh: Tập luyện chính là cách lấy năng lượng

Thời gian này, lịch làm việc của tôi khá dày, bay liên tục Bắc - Nam nên giờ giấc thường không cố định. Có những ngày quay từ rất sớm đến khuya, cơ thể mệt nhưng tôi luôn nhắc mình phải giữ năng lượng tốt vì cảm xúc và thể lực ảnh hưởng trực tiếp đến công việc. Tôi học cách lắng nghe cơ thể nhiều hơn

Để sắp xếp giữa công việc và lịch tập luyện là điều rất khó. Tôi phải cố gắng và chăm chỉ mới có thể duy trì được, nhưng càng bận, càng cần tập. Tôi không đặt nặng thời lượng mà ưu tiên sự đều đặn. Có hôm, tôi chỉ tập khoảng 30 phút trước khi đi quay, hôm là vài động tác giãn cơ trong phòng nghỉ, miễn cơ thể được hoạt động.

Thùy Anh tranh thủ tập luyện mỗi khi có thời gian rảnh. Ảnh: FBNV.

Tôi tập trung nhiều vào các bài toàn thân, đặc biệt là core (cỡ lõi) và sức bền. Tôi không chạy theo những bài quá nặng mà chọn bài giúp cơ thể gọn gàng, khỏe và linh hoạt. Vì làm diễn viên, tôi cần cơ thể phản ứng nhanh, không bị cứng hay đuối sức khi quay liên tục.

Ngoài tập luyện, tôi không ăn kiêng khắt khe vì cường độ làm việc cao dễ khiến cơ thể mệt mỏi. Tôi ăn đủ, ăn sạch và ăn chậm. Một tip nhỏ tôi hay áp dụng là luôn uống nước trước bữa ăn và ưu tiên protein vào bữa sáng để giữ năng lượng lâu hơn. Khi có thời gian, tôi sẽ tập nặng như boxing, võ hoặc nhẹ nhàng hơn là đi tập gym, chơi pickleball.

Trong năm tới, tôi không đặt mục tiêu phải gầy hay cơ bắp hơn, mà là khỏe hơn và bền hơn. Tôi muốn giữ một cơ thể đủ tốt để theo được lịch làm việc dài ngày mà vẫn còn năng lượng cho cuộc sống. Với tôi, tập luyện chính là cách lấy năng lượng và sự tích cực một cách nhanh nhất.

Huỳnh Hồng Loan: Không ép bản thân ăn kiêng khắc nghiệt

Thật ra trong thời gian quay phim liên tục, việc giữ vóc dáng và ngoại hình cũng là một thử thách khá lớn với Loan. Lịch quay thường kéo dài, có những hôm rất sớm hoặc rất khuya nên cơ thể dễ mệt, tinh thần cũng bị ảnh hưởng.

Về giữ dáng, tôi không ép mình ăn kiêng quá khắt khe mà chọn cách ăn uống điều độ. Tôi hạn chế đồ dầu mỡ, ăn vừa đủ no, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và uống nhiều nước. Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ tranh thủ vận động, đặc biệt là đi đánh pickleball - vừa giúp cơ thể linh hoạt, vừa giải tỏa stress rất tốt sau những ngày quay căng thẳng.

Còn chăm sóc da, Loan ưu tiên những bước cơ bản nhưng đều đặn. Dù mệt đến đâu, tôi cũng không bỏ qua việc tẩy trang, làm sạch da và dưỡng ẩm. Trong thời gian quay phim, da phải trang điểm nhiều nên Loan chú trọng phục hồi, dùng những sản phẩm dịu nhẹ và cố gắng cho da “nghỉ” bất cứ khi nào có thể.

Quan trọng nhất với tôi vẫn là giữ tinh thần thoải mái. Khi tinh thần ổn định, thần thái tự nhiên sẽ tươi tắn hơn. Tôi thường tranh thủ nghỉ ngơi, nghe nhạc, trò chuyện với người thân hoặc dành một chút thời gian cho bản thân để nạp lại năng lượng.

Loan nghĩ với diễn viên, vẻ ngoài không chỉ đến từ việc chăm sóc bên ngoài mà còn đến từ sự cân bằng bên trong. Khi mình yêu nghề và giữ được năng lượng tích cực, sự rạng rỡ sẽ tự nhiên toát ra trước ống kính.

Sunny Đan Ngọc: Hạn chế ăn đồ dầu mỡ, ngọt

Tôi thường tập 4 ngày một tuần, mỗi buổi tập kéo dài một tiếng, trong đó có 30 phút đi bộ. Do có PT nên tôi sẽ được hướng dẫn và sắp xếp bài tập mỗi ngày một nhóm cơ. Về ăn uống, tôi không quá kiêng khem, tuy nhiên hạn chế đồ dầu mỡ, ngọt béo. Ngoài ra tôi cũng tập nhảy để tăng sức dẻo dai và phục vụ thêm cho sở thích cá nhân.

Sunny Đan Ngọc tập 4 ngày mỗi tuần. Ảnh: FBNV.

Tôi hy vọng năm mới có thể duy trì được thói quen tập luyện đều đặn, ăn uống đủ chất hơn, ít uống trà sữa và có sức khỏe tốt. Đây là năm đầu tiên tôi về nhà chồng nên không đi diễn nhiều vào dịp Tết mà dành chủ yếu thời gian bên gia đình, đồng thời hỗ trợ anh Minh Tài khi anh đi diễn.

Trần Nghĩa: Càng bận càng cần kỷ luật

Thời gian này, lịch trình của tôi khá dày. Ngoài việc chuẩn bị truyền thông cho 2 phim điện ảnh ra mắt trong năm 2026, tôi cũng đang đọc kịch bản cho dự án sau Tết. Tôi cố gắng giữ nhịp sinh hoạt ổn định vì càng bận càng cần kỷ luật. Với tôi, giai đoạn chuẩn bị quan trọng không kém lúc đứng trước máy quay.

Tôi ưu tiên tập vào buổi sáng, vì đó là lúc đầu óc tỉnh táo nhất. Nếu rảnh, một tuần tôi có thể chơi pickleball khoảng 3-4 buổi. Pickleball với tôi vừa là thể thao, vừa là cách “xả”. Môn này cần phản xạ nhanh, tập trung cao, nên sau mỗi buổi chơi tôi thấy đầu óc nhẹ hơn rất nhiều. Tôi nghĩ nghệ sĩ cũng cần có một “vùng thở” cho riêng mình.

Trần Nghĩa và Huỳnh Hồng Loan đều yêu thích bộ môn pickleball. Ảnh: FBNV.

Tôi giữ chế độ ăn đủ dinh dưỡng để không bị sụt cân quá mức và chăm sóc da kỹ hơn một chút khi chơi môn thể thao này. Với tôi, khỏe là ưu tiên hàng đầu. Nếu có đen đi một chút mà tinh thần sáng hơn, tôi thấy cũng đáng. Bộ môn này đốt calo và nước rất nhiều nên trước khi đi đánh, cần thể trạng tốt, uống nhiều nước hơn người bình thường và không để mất nước trong quá trình vận động.

Buổi chiều tôi tập gym nhẹ, chủ yếu để duy trì sức bền và cơ lực. Tôi nghĩ tập luyện không phải để “phô diễn”, mà để cơ thể đủ khỏe cho những ngày quay dài 12-14 tiếng. Khi cơ thể khỏe, cảm xúc cũng ổn định, mình vào vai tự tin hơn.

Diễn viên đôi khi phải quay nhiều phân đoạn liên tục, di chuyển nhiều hoặc cần giữ năng lượng cao trong thời gian dài, nên phần trung tâm cơ thể rất quan trọng. Do đó, tôi không tập quá nặng, chỉ đều và ổn định.

Ngoài ra, tôi cố gắng nạp đủ protein, ăn cân bằng và ngủ đủ. Năm tới tôi không đặt mục tiêu phải thay đổi hình thể quá nhiều, mà muốn cơ thể bền bỉ hơn. Vì khi bước vào dự án mới, tôi không biết vai diễn sẽ yêu cầu điều gì. Tôi muốn mình luôn ở trạng thái sẵn sàng cả thể lực lẫn tinh thần.