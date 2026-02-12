Orange nói về tin mang thai

Trước nghi vấn mang thai hoặc mới phẫu thuật thẩm mỹ do vóc dáng mũm mĩm hơn trước, Orange lên tiếng phủ nhận.

Orange mới đây lên tiếng về bàn tán xoay quanh ngoại hình. Trước nghi vấn mới nâng cấp vòng một hoặc đang mang thai, nữ ca sĩ khẳng định cô chỉ tăng cân. “Dạo này em ăn uống bon mồm nên tăng cân thôi cả nhà. Em giảm cân đây”, Orange viết.

Thời gian qua, Orange tham gia Em xinh “say hi” và được đánh giá cao. Cô lọt top 5 em xinh có lượt bình chọn cao nhất ở chung kết. Cùng thời điểm, nữ ca sĩ vướng tin hẹn hò nhà sản xuất Wokeup.

Orange phủ nhận thông tin mang thai. Ảnh: FBNV.

Từ cuối tháng 8/2025, 2 người thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác trên mạng xã hội. Nhà sản xuất sinh năm 2001 chỉ theo dõi đàn chị trên trang cá nhân. Ngoài ra, Wokeup thả tim các bài viết của giọng ca Chân ái.

Sau vài tháng úp mở, đến fan meeting diễn ra cuối năm 2025 có sự tham gia của cha mẹ, Orange lần đầu xác nhận cô có người yêu. Cụ thể, cô nhắn nhủ gia đình: “Ba mẹ ơi, dù sao con cũng lớn rồi, nếu có biết thì bỏ qua cho con. Con có người yêu rồi”.

Tuy nhiên, cũng vì chuyện tình cảm, Orange bị một số fan quay lưng. Họ cho rằng nữ ca sĩ mải hẹn hò với Woke Up và lơ là âm nhạc cũng như người hâm mộ.

Sau đó, nữ ca sĩ chia sẻ thông qua kênh thông báo cá nhân: “Đầu năm có nên buồn không nhỉ, chỉ muốn tập trung viết album cho ra hồn xíu thôi mà bị bảo nổi tiếng, có tình cảm rồi, không quan tâm fan nữa. Đôi khi mình trộm nghĩ, hay mình cứ đau khổ để ra được những bài nhạc hợp gu?”.

Nữ ca sĩ tiếp tục: “Nhưng mình muốn âm nhạc của mình là con người, là hành trình phát triển, là cuốn nhật ký cả mình và MyMuse (PV: tên fan Orange) cùng viết. Thế nếu cuốn nhật ký đó chỉ luôn là nỗi cô đơn, trầm tư và không có những niềm vui thì sao nhỉ. Liệu có ai muốn đời mình mãi như vậy không.

Nói chứ, lời không mấy tử tế của người khác, mình cũng quen đọc rồi, bây giờ cũng chẳng mấy tổn thương nữa, chỉ muốn các bạn MyMuse - những người hiểu mình - biết là mình ngụp lặn đủ lâu để biết trân trọng những người thương mình, đôi khi mình không thể sống 100% online, không thể thấy hết các bài đăng, tin nhắn trên nền tảng, nhưng mình vẫn và sẽ luôn tương tác khi thời gian cho phép, vì mình thích giỡn với mọi người và mình quý mọi người”.