Vì sao dàn người đẹp ồ ạt tìm tình yêu ở show hẹn hò

Truyền thông Hàn Quốc nhận định việc tham gia show hẹn hò là cơ hội đổi đời cho rất nhiều người. Bởi thế, ngày càng nhiều người mẫu, hoa hậu tìm đến chương trình này.

Park Hee Sun - nàng hậu của Địa ngục độc thân mùa 5 - đã tăng hơn 500.000 lượt theo dõi chỉ sau một ngày mở tài khoản. Tương tự, người ra về cùng cô là Lim Su Been cũng tăng hơn 200.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Rất nhiều ngôi sao bước ra từ chương trình này, chẳng hạn Min Ji (cũng trong Địa ngục độc thân mùa 5), Song JiA (mùa đầu tiên), Dex, Shin Seulki (mùa 2)... tăng tương tác chóng mặt và trở thành những ngôi sao của ngành giải trí Hàn Quốc.

Trường hợp Sung Hae Eun đúng nghĩa đổi đời khi từ một người bình thường cô trở thành gương mặt được săn đón với thu nhập khủng, mua được nhà sau thành công của Transit Love 2.

Một bước thành sao

Theo tờ Iguplus, các chương trình truyền hình thực tế về chủ đề hẹn hò đang ngày càng trở nên phổ biến. Khi được hỏi về các chương trình giải trí trên TVING, chắc chắn sẽ có nhiều show hẹn hò được nhắc đến. Đặc biệt, các chương trình như Heart Signal, I'm Solo, Single’s Inferno và Transit Love... đều có sức hấp dẫn riêng, đến mức chúng luôn đứng đầu bảng xếp hạng người xem với mỗi tập hoặc mùa mới.

Một đặc điểm nổi bật của các chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò là chúng tập trung vào những người bình thường, chứ không phải những người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Hoặc nếu có là những người trong ngành giải trí như Single’s Inferno thì cũng thường ít nổi tiếng, chưa quá quen mặt với khán giả.

Park Hee Sun và Lim Su Been trở thành những ngôi sao mới sau Địa ngục độc thân mùa 5. Ảnh: @Heesunrose, 0_chabeen.

Nhờ thế, người xem dễ dàng đồng cảm và hòa mình vào các mối quan hệ của những người bình thường này. Điều đó khiến các chương trình hẹn hò đặc biệt phổ biến với phụ nữ ở độ tuổi 20 và 30. Hơn nữa, các yếu tố kịch tính, bao gồm tình yêu, xung đột và thăng trầm cảm xúc, kích thích mức độ dopamine ở người xem, khiến họ nhập tâm cao độ.

Single’s Inferno - Địa ngục độc thân của Netflix nổi tiếng đến mức được sản xuất mùa thứ 5. Kể từ khi ra mắt vào 2021, Single’s Inferno đã trở thành hiện tượng toàn cầu, thậm chí đứng đầu các bảng xếp hạng thế giới, kể cả mùa mới nhất vừa kết thúc hôm 10/2. Lấy cảm hứng từ chương trình hẹn hò Mỹ có phần táo bạo Too Hot To Handle, Địa ngục độc thân được đánh giá khác biệt so với các chương trình hẹn hò Hàn Quốc hiện có.

Một số thí sinh tham gia Địa ngục độc thân đã trở nên nổi tiếng. Song JiA có thể xem như huyền thoại của show hẹn hò này. Cô tăng hàng triệu follow chỉ sau ít ngày. Đáng tiếc, người mẫu này vướng scandal dùng hàng nhái nên đánh mất danh tiếng.

Trong khi đó, bước ra từ mùa 2, Dex đã trở thành ngôi sao giải trí. Anh phủ sóng khắp truyền hình Hàn Quốc khi tham gia rất nhiều chương trình và phim ảnh. Dex cũng là thành viên cố định trong dàn quan sát viên suốt từ mùa 3 đến giờ. Seulki cũng bước ra từ mùa 2 vừa qua chiến thắng hạng mục tân binh ở một số giải thưởng phim ảnh. Địa ngục độc thân thực sự nâng đỡ nàng hậu này, giúp cô mở rộng tiền đồ trong ngành giải trí.

Từ vài nghìn, hoặc chục nghìn theo dõi, hầu hết người chơi của Địa ngục độc thân đều nhanh chóng tăng lên hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu theo dõi. Số tương tác tăng nhanh giúp họ có thêm những hoạt động quảng cáo mới.

Min Ji là người chơi đầu tiên và duy nhất tính tới hiện tại đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi sau khi mùa 5 lên sóng. Park Hee Sun chỉ có gần 40.000 lượt theo dõi vào thời điểm mở Instagram là chiều 10/2. Tới tối 11/2, trang cá nhân của cô lên tới hơn 600.000 theo dõi.

Sung Hae Eun hiện có 1,2 triệu người theo dõi và đắt show quảng cáo. Ảnh: @__haeppy.

Theo Hankyung, cuối tháng 1, Sung Hae Eun - tiếp viên hàng không nổi tiếng sau Transit Love 2 - tiết lộ việc mua nhà mới cách đó một năm.

Sung Hae Eun thú nhận đã phải sống trong một căn hộ nằm ở tầng hầm do hoàn cảnh tài chính khó khăn và cô cảm thấy "mặc cảm với sự nghèo khó". Thế nhưng sau khi nổi tiếng nhờ show hẹn hò, cô chuyển đến Raemian Yongsan The Central, một khu phức hợp dân cư - thương mại cao cấp ở quận Yongsan, Seoul vào tháng 2/2025.

Về tin tức Sung Hae Eun mua nhà mới trị giá vài tỷ won, tờ Sports Khans đặt tiêu đề: "Cuộc đời của Sung Hae Eun thay đổi hoàn toàn nhờ Transit Love".

Trong khi đó, Lee Si An sau khi nổi tiếng nhờ tham gia Địa ngục độc thân mùa 4 cũng tăng mạnh về danh tiếng và thu nhập. Cô thừa nhận số tiền cô kiếm được tăng thêm một số 0 sau khi xuất hiện ở chương trình hẹn hò này, tờ Xports News đưa tin.

Đổ xô tham gia show hẹn hò

Cũng nhờ sự thành công khó chối cãi của các chương trình hẹn hò nên lượng người muốn đăng ký tham gia ngày càng đông, bất chấp việc họ có thể trở thành đối tượng bị soi mói, thậm chí chỉ trích.

Tại Hàn Quốc, có những chương trình hẹn hò thực tế và mang tính chất phim tài liệu như I'm Solo. Đây là chương trình truyền hình tập trung vào mục tiêu cốt lõi là tìm kiếm bạn đời. Nhưng cũng có nhiều chương trình thiên về tính giải trí hơn, thêm vào đó là một chút yếu tố lãng mạn hoặc thậm chí yếu tố tình dục để tạo ra những mối quan hệ phức tạp, nhân đôi sự thú vị và kịch tính.

Herald Corp nhận định đối với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, huấn luyện viên thể hình, hướng dẫn viên Pilates, MC hoặc phát thanh viên tự do, người mẫu... việc xuất hiện trên các chương trình hẹn hò thiên về tính giải trí là một cơ hội tốt để họ phát triển nghề nghiệp.

Shin Seulki và Kim Gyuri đều tham gia các cuộc thi nhan sắc trước khi có mặt ở Địa ngục độc thân. Ảnh: @shinseulkee, citruszl.

Một số người xem có thể băn khoăn về độ chân thành khi những người kể trên tham gia các chương trình truyền hình thực tế hẹn hò. Khán giả đặt câu hỏi liệu họ có thực sự muốn hẹn hò không hay chỉ "diễn" để tăng danh tiếng, lượt theo dõi.

Nhưng bởi những người nổi tiếng trên mạng thường có ngoại hình nổi bật nên họ lợi thế hơn nếu casting show hẹn hò. Chẳng hạn Địa ngục độc thân mùa 5 có tới 3 hoa, á hậu, một người là MC, Min Ji là vận động viên, trong khi dàn nam cũng nhiều người mẫu hoặc KOL.

Phần nhiều người chơi nữ trong các mùa trước của chương trình này có xuất thân từ các cuộc thi hoa hậu hoặc vũ công, diễn viên. Đáng nói, số cặp hẹn hò sau 4 mùa của chương trình là không. Nên sự nghi ngờ của khán giả về mục đích thực sự của các người chơi càng tăng và cũng có cơ sở.

Tuy nhiên, với việc cặp đôi Park Hee Sun - Lim Su Been tiếp tục hẹn hò sau khi kết thúc ghi hình mùa 5 vào giữa 2025 đến hiện tại tiếp thêm niềm tin cho những khán giả yêu thích dạng chương trình hẹn hò này. Một số cặp đôi bước ra từ Transit Love các mùa hoặc một số chương trình hẹn hò khác tại Hàn Quốc cũng vẫn tiếp tục mối quan hệ đến bây giờ, thậm chí đã kết hôn.