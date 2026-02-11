3 ca sĩ bị tịch thu tài sản

Công ty Hàn Quốc SM nộp đơn lên tòa án, yêu cầu tạm thời tịch thu tài sản của 3 thành viên nhóm EXO CBX nhằm ngăn ngừa rủi ro thất thoát tài chính trong quá trình tranh chấp.

Ngày 11/2, tờ Breaknews đưa tin công ty giải trí Hàn Quốc SM Entertainment đã tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm tạm thời tịch thu tài sản của 3 thành viên nhóm EXO CBX gồm Chen, Baekhyun và Xiumin. Mục đích của quá trình này là đảm bảo thu hồi các khoản nợ chưa thanh toán.

Theo đó, trong 2 ngày 9-10/2, SM nộp đơn yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản bất động sản và các khoản tiền đặt cọc của 3 nghệ sĩ với tổng giá trị khoảng 2,6 tỷ won (khoảng 1,78 triệu USD ). Trong đó, phần liên quan đến Chen là 300 triệu won (khoảng 206.000 USD ), Baekhyun 1,6 tỷ won (khoảng 1,1 triệu USD ) và Xiumin 700 triệu won (khoảng 480.000 USD ).

Động thái này được cho là dựa trên thỏa thuận ký vào tháng 6/2023. Trong thỏa thuận, SM Entertainment được nhận 10% doanh thu từ các hoạt động cá nhân của 3 thành viên.

3 thành viên của EXO CBX bị tịch thu tài sản. Ảnh: Breaknews.

Việc tịch thu tạm thời là một biện pháp pháp lý nhằm hạn chế quyền định đoạt tài sản của bên có nghĩa vụ, tức 3 ca sĩ. Qua đó ngăn ngừa rủi ro thất thoát tài chính trong quá trình tranh chấp. Các tài sản bị ảnh hưởng được cho là bao gồm tiền gửi tiết kiệm của Chen, căn hộ của Baekhyun tại Acheon-dong, thành phố Guri (tỉnh Gyeonggi) và căn hộ của Xiumin tại Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul.

Tranh chấp giữa SM Entertainment và EXO CBX bắt đầu từ 2023 khi các thành viên thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty này. Sau đó, 2 bên đạt thỏa thuận cho phép các thành viên tiếp tục hoạt động cùng nhóm EXO. Với những hoạt động cá nhân của 3 thành viên do công ty INB100 phụ trách, SM Entertainment sẽ được chia 10% doanh thu.

Sau đó, EXO CBX cáo buộc SM không tuân thủ thỏa thuận và giữ lại tiền bản quyền, từ đó dẫn đến các hành động pháp lý đáp trả. Hiện SM Entertainment theo đuổi vụ kiện nhằm thực thi hợp đồng độc quyền, trong khi cả 2 bên tiếp tục tham gia các thủ tục tố tụng tại tòa án.