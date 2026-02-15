Phim Việt 16+ mất trắng 30 tỷ đồng

Bộ phim "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" dừng lại hành trình ở phòng vé với doanh thu hơn 324 triệu đồng. Trong khi dự án được đầu tư 30 tỷ đồng.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác chính thức rời rạp với con số hơn 324 triệu đồng. Với con số này, nhà sản xuất gần như mất trắng 30 tỷ đồng số tiền đầu tư. Ngoài ra, đơn vị còn phải chịu các khoản chi phí khác về phát hành, quảng bá...

Đây là dự án điện ảnh Việt lỗ nặng nề nhất trong dịp đầu năm nay. Từ thời điểm ra mắt đến khi rời rạp, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác nhận những phản hồi thiếu tích cực về chất lượng tác phẩm cùng màn thể hiện mờ nhạt của dàn diễn viên.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác rời rạp với doanh thu thấp kỷ lục. Ảnh: NSX.

Màn thể hiện của dàn cast nặng tính minh họa, thường xuyên bị cường điệu, mang tính phô diễn cảm xúc thái quá. Trong khi lời thoại lại hoàn toàn xa rời thực tế. Dàn diễn viên thiếu kinh nghiệm thoại như đang tập dượt kịch bản, loay hoay trong việc bộc lộ cảm xúc nhân vật.

Trương Minh Cường có lẽ là cái tên có phần thể hiện ổn nhất khi nam diễn viên đã có kinh nghiệm tham gia nhiều dự án điện ảnh trước đó.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác là bộ phim của đạo diễn Trần Thanh Đa, Trần Hòa Bình, kể về câu chuyện của Chiến Nam - chiến sĩ công an theo đuổi đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp hợp pháp. Kịch bản khai thác mô hình tội phạm có vỏ bọc pháp nhân kinh doanh, lợi dụng niềm tin và yếu tố tâm linh để thao túng, trục lợi. Bộ phim thuộc thể loại hành động, với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Trương Minh Cường, Thùy Vi, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Vinh Râu…

Phim được nhà sản xuất ấp ủ suốt 10 năm, trước khi chính thức ra mắt khán giả. Phiên bản được mang ra chiếu rạp đã tái cấu trúc kịch bản nhằm tiệm cận hơn với thị hiếu hiện tại.