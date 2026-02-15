Phản ứng của Trấn Thành khi gặp lại Mai Hồ

Trong buổi công chiếu phim "Thỏ ơi" ở Hà Nội, Mai Hồ đến chúc mừng Trấn Thành. Khoảnh khắc cả hai gặp gỡ ở thảm đỏ sự kiện gây chú ý.

Tối 14/2, phim Tết Thỏ ơi chiếu sớm ở Hà Nội. Đông đảo dàn sao Việt có mặt để chúc mừng Trấn Thành và ê-kíp. Đáng chú ý, Mai Hồ - bạn gái cũ của Trấn Thành cũng xuất hiện tại thảm đỏ. Cô diện thiết kế đen sang trọng nhưng không kém phần gợi cảm. Mai Hồ xinh đẹp, rạng rỡ trước ống kính. Sau đó, cô hội ngộ Trấn Thành tại sự kiện.

Khi thấy Mai Hồ, Trấn Thành vui mừng. Anh lại gần và nói chuyện với Mai Hồ. Khoảnh khắc cả hai gặp gỡ, chung khung hình gây chú ý.

Mai Hồ và Trấn Thành từng công khai hẹn hò năm 2013 và chia tay vào tháng 5/2014. Họ vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiết, động viên nhau trong sự nghiệp. Vào năm 2017, cả hai còn tham gia vài game show chung. Hari Won cũng quen biết với Mai Hồ.

Mai Hồ đến chúc mừng Trấn Thành trong buổi công chiếu phim tại Hà Nội.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016, Mai Hồ từng chia sẻ: "Chúng tôi chia tay trong êm đẹp, chính vì thế cả hai vẫn còn giữ hình ảnh đẹp về nhau. Hiện anh Thành và tôi đều là những người bạn tốt. Chúng tôi vẫn nói chuyện về công việc, cuộc sống như những người bạn thân. Để trở thành bạn sau cuộc tình đổ vỡ, cả hai phải sống tốt, không có gì sai lầm với nhau thì mới có thể tôn trọng nhau. Chúng tôi đủ hiểu nhau để bảo vệ đối phương trước mỗi lần dư luận nổi sóng".

Những năm qua, Mai Hồ gần như rút lui khỏi giới giải trí. Cô cũng có cuộc sống kín tiếng.

Trong khi đó, Trấn Thành kết hôn với Hari Won. Cả hai trải qua 10 năm gắn bó, đồng hành.

Cả hai nhiều lần đối mặt với tin đồn rạn nứt hôn nhân. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc có khoảng thời gian cả hai ít xuất hiện cùng nhau. Trước những bàn tán này, hai nghệ sĩ thường giữ im lặng hoặc chỉ lên tiếng ngắn gọn, không phản hồi các thông tin thiếu căn cứ.

Gần đây, cả hai vẫn duy trì công việc riêng, đôi khi xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện giải trí. Vào những dịp đặc biệt, họ vẫn luôn chia sẻ khoảnh khắc tình tứ, hạnh phúc bên nhau.