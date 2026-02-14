Mỹ nhân sinh năm 2004 gây sốt

Hình ảnh mới nhất của Jang Wonyoung gây chú ý. Đông đảo khán giả dành lời khen cho sắc vóc, khuôn mặt không tì vết của nữ thần tượng.

Theo Chosun, Jang Wonyoung (IVE) vừa đăng tải một số hình ảnh mới trên trang cá nhân. Trong loạt ảnh, nữ thần tượng diện trang phục có chất liệu da cá tính, tự tin tạo dáng trước ống kính. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là thiết kế áo cúp ngực kết hợp cùng chân váy ngắn đồng chất liệu. Outfit giúp cô tôn vóc dáng cân đối, đôi chân dài, bờ vai thanh mảnh.

Người đẹp chọn layout makeup trẻ trung, để kiểu tóc dài buông xõa.

Dưới bình luận, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sắc vóc của Jang Wonyoung. Không ít khán giả nhận xét vẻ ngoài của nữ thần tượng khiến họ liên tưởng đến những nhân vật trong truyện tranh. Bên cạnh đó, một bộ phận fan khen thành viên của IVE "đẹp như AI".

Jang Wonyoung sở hữu sắc vóc nổi bật. Ảnh: IGNV.

Jang Wonyoung là thành viên của nhóm nhạc nữ IVE, trực thuộc công ty giải trí Starship Entertainment. Nhóm ra mắt vào tháng 12/2021 với đĩa đơn đầu tay Eleven. Ngoài Jang Wonyoung, IVE còn có các thành viên: An Yujin (trưởng nhóm), Gaeul, Rei, Liz và Leeseo - em út, sinh năm 2007.

Ngay từ khi ra mắt, IVE đã nhanh chóng tạo được dấu ấn trong làng Kpop với hình ảnh trẻ trung, sang trọng cùng phong cách trình diễn tự tin. Các bản hit như Love Dive, After Like và I Am đều đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và quốc tế, giúp nhóm giành hàng loạt giải thưởng tân binh và nhóm nữ xuất sắc chỉ sau một năm hoạt động.

Hiện tại, Jang Wonyoung đang cùng IVE tích cực quảng bá cho các sản phẩm âm nhạc. Nhóm vừa phát hành ca khúc mang tên Bang Bang, nằm trong album phòng thu thứ hai Revive+ sắp sửa trình làng.