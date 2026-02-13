Cựu Thủ tướng Canada ở bên Katy Perry trong biệt thự mới

Ông Justin Trudeau được cho là bỏ ra 3,1 triệu USD để mua biệt thự rộng 461 m2 tại Montreal. Cựu Thủ tướng Canada đã đưa Katy Perry đến tổ ấm mới.

Theo Daily Mail, cựu Thủ tướng Canada, Justin Trudeau (54 tuổi) đã chính thức sở hữu một biệt thự bằng đá gần 100 năm tuổi tại Outremont - khu phố thượng lưu bậc nhất Montreal. Ông Justin Trudeau cũng đưa Katy Perry đến tổ ấm mới rộng 461 m2.

Cặp đôi được bắt gặp dùng bữa tại Leméac, một nhà hàng Pháp sang trọng nằm cách bất động sản mới của ông Justin Trudeau chưa đầy 1,6 km. Sự xuất hiện của hai nhân vật nổi tiếng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Justin Trudeau đưa Katy Perry đến biệt thự mới mua. Ảnh: IGNV/John. R. Kennedy.

Theo chia sẻ từ một tài khoản mạng tên Lea Streliski trên Instagram, người này đã ngỏ ý xin chụp ảnh cùng Katy Perry vì con gái 11 tuổi của cô là "fan cứng" nữ ca sĩ. Tuy nhiên, ông Trudeau đã từ chối yêu cầu này và khẳng định cả hai đang có "khoảnh khắc riêng tư". Dù vậy, Katy Perry vẫn thân thiện ký tặng cho cô trước khi rời đi.

Theo hồ sơ mua bán công khai, ông Trudeau đã mua lại căn nhà vào giữa tháng 1 và hoàn tất thủ tục bàn giao vào đầu tuần này, với mức giá khoảng 3,1 triệu USD .

Biệt thự nằm trên khuôn viên rộng hơn 1.270 m2 dưới chân núi Mount Royal. Với cấu trúc bao gồm 7 phòng ngủ, 5 phòng tắm, một phòng làm việc và một phòng khiêu vũ lớn để phục vụ các sự kiện, bất động sản được đánh giá là một trong những công trình có giá trị kiến trúc tiêu biểu trong khu vực. Toàn bộ khuôn viên được bảo vệ bởi hàng rào kim loại kiên cố và hệ thống cây xanh cổ thụ, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho chủ nhà.

Trước đó, biệt thự thuộc quyền sở hữu của Nicolas Ruggieri, lãnh đạo bộ phận địa ốc của Batipart Invest.

Sau thời gian ngắn hẹn hò, Justin Trudeau và Katy Perry ngày càng quấn quít. Họ thậm chí đang nói về việc có con chung.

Nguồn tin thân cận tiết lộ: "Justin thể hiện rất rõ ràng rằng anh ấy muốn xây dựng cuộc sống với cô ấy và không muốn ở bên ai khác. Khi Katy mới bắt đầu hẹn hò với Justin, mọi người đều cho rằng đó chỉ là mối quan hệ chóng vánh, nhưng nó còn hơn thế nữa. Cô ấy nói cảm giác như định mệnh đã đưa họ đến với nhau".