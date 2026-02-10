Người được chọn trong cuộc đấu của 70 đạo diễn Việt

Trong cuộc đấu khốc liệt tại thị trường điện ảnh Việt 2026, nhiều diễn viên trở thành gương mặt sáng giá được các nhà làm phim chọn lựa.

Thị trường điện ảnh Việt chưa bao giờ sôi động và náo nhiệt đến vậy. Các nhà sản xuất, đạo diễn liên tiếp tung ra nhiều dự án đều đặn theo từng tuần, từng tháng. Bên cạnh các dự án lớn, được đầu tư trăm tỷ đồng, nhiều bộ phim có kinh phí vừa, trung bình cũng lên lịch để sớm trình làng trong năm nay.

Cơ hội mở rộng và chia đều cho tất cả. Dữ liệu doanh thu ngoài rạp trong khoảng gần một năm đổ lại đây cho thấy nhiều dự án điện ảnh đầu tay của các đạo diễn cũng mang lại con số khả quan. Thậm chí, có những tác phẩm còn dắt túi hơn 200 tỷ đồng (Truy tìm long diên hương - Dương Minh Chiến).

Không chỉ nhà làm phim lao vào cuộc đua tranh quyết liệt trong năm 2026, số lượng diễn viên gia nhập thị trường điện ảnh cũng đông đúc hơn bao giờ hết. Trong thời gian ngắn ngủi, không ít ngôi sao hiện diện ở nhiều dự án phim. Bên cạnh đó, phim Việt cũng đánh dấu sự trở lại của loạt diễn viên sau nhiều năm vắng bóng. Cùng với đó là đội ngũ các người mẫu, ca sĩ, TikToker đổ xô đi đóng phim.

Diễn viên ‘chạy show’

Cái tên đầu tiên phải kể đến là Quách Ngọc Ngoan. Trong vài tháng cuối 2025, anh góp mặt ở hai bộ phim điện ảnh, có thể kể đến Trái tim què quặt, Thiên đường máu. Đến mùa Tết Nguyên đán năm nay, nam diễn viên xuất hiện trong bộ phim Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn). Anh vào vai Thiên - một người có số má trong giới giang hồ. Thiên đang sở hữu một ấm trà ngọc giá trị và vô tình là “con mồi” trong kế hoạch lừa đảo bất đắc dĩ của Ngọc (Phương Anh Đào). Thiên có vẻ ngoài ngang tàng, hầm hố nhưng lại là kẻ si tình. Anh luôn mang tình yêu sâu nặng với Ngọc và luôn tìm mọi cách để tìm cô trở về. Vai Thiên cũng có nhiều phân cảnh hài hước, vô tri khác với các nhân vật trước đó mà Quách Ngọc Ngoan đảm nhận.

Sau Báu vật trời cho, Quách Ngọc Ngoan sẽ tiếp tục góp mặt ở hai dự án khác trong 2026 gồm phim hành động Trại buôn người và tiếp đó là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Phim xoay quanh những bí ẩn về mộ vua Đinh Tiên Hoàng, do Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch, có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn, Trần Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Tự Long, Tuấn Trần…. Hộ linh tráng sĩ là “bom tấn” của thị trường điện ảnh Việt, với mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng .

Hiện diện trong loạt dự án sau nhiều năm im ắng, song Quách Ngọc Ngoan chưa để lại dấu ấn rõ nét. Có lẽ phải chờ đến Hộ linh tráng sĩ, nam diễn viên mới có một “cú hích” thật sự.

Tuấn Trần và Quách Ngọc Ngoan liên tiếp góp mặt ở các dự án điện ảnh.

Sau Quách Ngọc Ngoan, phải kể đến Tuấn Trần. Anh cũng góp mặt trong các dự án, đóng cùng đàn anh là Báu vật trời cho và Hộ linh tráng sĩ. Trong khi Báu vật trời cho đánh dấu màn tái hợp tiếp theo giữa Tuấn Trần - Lê Thanh Sơn, Hộ linh tráng sĩ lại là cú bắt tay đầu tiên giữa nam diễn viên và Nguyễn Phan Quang Bình. Ở thị trường điện ảnh nội địa, Tuấn Trần đang là nam diễn viên giữ phong độ tương đối ổn định. Anh được các nhà làm phim đánh giá cao vì sự chuyên tâm với nghề diễn, đầu tư cho nhân vật, nỗ lực thay đổi qua mỗi dự án.

Trong năm nay, Liên Bỉnh Phát cũng sẽ có hai dự án, gồm Bẫy tiền (từng dự tính phát hành năm 2025 song dời lịch sang 2026) và Đại tiệc trăng máu 8 (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh). Tương tự, Võ Tấn Phát cũng hiện diện ở phim Báu vật trời cho, Anh hùng (Võ Thạch Thảo)...

Ở dàn diễn viên nữ, Hồng Ánh là gương mặt xuất hiện ở nhiều bộ phim điện ảnh nhất. Cô sẽ tham gia phim Tài (Mai Tài Phến) phát hành vào 6/3. Tiếp đó, Hồng Ánh góp mặt trong dự án Anh hùng; Đại tiệc trăng máu 8; Madames Thanh Sắc (Thắng Vũ)…

Diễn viên Hồng Ánh sẽ gặp khán giả trong 4 dự án điện ảnh liên tiếp.

Tái xuất điện ảnh sau 7 năm, Thanh Hằng sẽ gặp lại khán giả ở hai dự án gồm Thơ tình gửi ma sơ (Lê Thiện Viễn) và Madames Thanh Sắc. Đây đều là những dự án chỉn chu và được đầu tư lớn về bối cảnh, phục trang… Trong đó, ở Madames Thanh Sắc, Thanh Hằng còn kiêm nhiệm vai trò sản xuất, đầu tư.

Điện ảnh Việt 2026 cũng đánh dấu sự trở lại của nhiều diễn viên, có thể kể tới Johnny Trí Nguyễn, Mai Tài Phến, Mỹ Tâm, Trường Giang...

Ca sĩ, TikToker đổ xô đóng phim

Số lượng dự án phim vượt quá 70 tác phẩm khiến các đạo diễn, nhà sản xuất "đau đầu" khi tìm diễn viên. Nghịch lý xảy ra khi các ngôi sao hạng A luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà làm phim, lại rất kén chọn dự án. Cùng với đó, mức cát-xê cho những diễn viên kể trên rất cao, khiến nhiều nhà sản xuất vừa và nhỏ không có cơ hội tiếp cận. Để giải bài toán về nhân sự, nhiều nhà làm phim đã phải "nới rộng" các vòng casting hoặc tìm đến những cái tên mới, thuộc những ngành nghề khác như ca sĩ, người mẫu, thậm chí TikToker.

Trong mùa phim Tết Nguyên đán 2026, số lượng những diễn viên không chuyên tham gia điện ảnh khá đông đảo. Riêng Thỏ ơi của Trấn Thành, ở dàn cast chính, chỉ có Quốc Anh là diễn viên thực lực. Những thành viên còn lại là rapper, ca sĩ, người mẫu, chưa từng có kinh nghiệm về diễn xuất, gồm Pháo, Lyly, Văn Mai Hương. Không chỉ vậy, Trấn Thành còn mời Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều… tham gia dự án.

Hay ở Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn, TikToker Chị Phiến, người mẫu Hưng Nguyễn... cũng hiện diện trong đội hình diễn viên. Một phim Tết khác là Nhà mình đi thôi (Trần Minh Hiền) có sự tham gia của hot TikToker Michelle Lai, Quân Trương (Con cò đây), bên cạnh dàn diễn viên như nghệ sĩ Kim Xuân, Hoàng Sơn, Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh...

Dàn cast phim Thỏ ơi, với ca sĩ, TikToker áp đảo.

Việc các nhà làm phim ưu ái, tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ, người nổi tiếng hoặc hiện tượng mạng cũng là điểm đáng khích lệ. Điều này cũng phần nào giúp đạo diễn giải tỏa áp lực khi tìm diễn viên trong bối cảnh nhân sự ngành phim có hạn. Ngoài ra, ngôi sao trên mạng xã hội thường rất giỏi trong việc "tự quảng bá" và có lượng người theo dõi đông. Từ đó, nhà sản xuất có thể tận dụng sức lan tỏa từ họ để giảm bớt gánh nặng chi phí marketing.

Song nhìn nhận ở một góc độ khác, đây chỉ là giải pháp mang tính ngắn hạn, thiếu bền vững đối với thị trường điện ảnh nội địa. Trên thế giới, nhiều năm qua, không ít nhà làm phim đã lên tiếng phản đối việc chọn influencer thay vì diễn viên chuyên nghiệp. Trong một bài phỏng vấn, biên kịch lừng danh Aaron Sorkin thẳng thắn bày tỏ: "Đưa influencer lên màn ảnh rộng mà không qua đào tạo là hủy hoại giá trị của nghề diễn".