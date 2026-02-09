Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Sam khóc, nói về mâu thuẫn với mẹ

  • Thứ hai, 9/2/2026 17:48 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Trong cuộc trò chuyện cùng Võ Hoàng Yến, Sam kể về mâu thuẫn với mẹ. Cô khóc và cho biết hai mẹ con đã lâu không nói chuyện hay ăn cơm chung.

Sam là khách mời trong một series do Võ Hoàng Yến thực hiện. Cả hai có cuộc trò chuyện về hành trình làm mẹ. Đáng chú ý, ở gần cuối talk show, Sam khóc, nói về mâu thuẫn với mẹ. Cô cho biết hiện tại, hai mẹ con đang giận nhau, không còn nói chuyện hay ăn cơm chung.

"Lâu lắm rồi, hai mẹ con tôi không còn nói chuyện. Nếu hỏi là lần này, tôi có muốn làm hòa với mẹ không. Câu trả lời là có. Không có ai trên đời này thương tôi qua mẹ. Tôi biết điều đó. Và cũng không ai thương mẹ qua tôi được. Tôi luôn ao ước có một bữa cơm gia đình", Sam chia sẻ.

Sam anh 1

Sam khóc khi chia sẻ về mâu thuẫn với mẹ.

Sam kể thêm ba cô mất sớm. Trong gia đình, Sam là trụ cột kinh tế chính. Cô lo lắng cho mẹ, em trai. Sam luôn cố gắng trong nhiều năm, mong hạnh phúc trọn vẹn đến với gia đình. Nhưng cô vẫn có cảm giác không làm được mong muốn nói trên.

"Sam chỉ muốn nói với mẹ là thời gian ở cạnh nhau không quá nhiều. Bản thân Sam không biết ngày mai sẽ ra sao hết", cô bày tỏ.

Lắng nghe chia sẻ của Sam, Võ Hoàng Yến động viên đồng nghiệp. Cô cho biết mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh riêng. Nhưng bản thân mỗi người con đều muốn kết nối với mẹ mình, gia đình sống hòa thuận, vui vẻ.

Sam tên thật là Hà My. Cô là gương mặt đình đám một thời trong số các hot teen đời đầu.

Ngoài làm MC, đóng phim, Sam còn kinh doanh bất động sản. Cách đây 6 năm, cô từng tiết lộ sở hữu khối tài sản hơn 2 triệu USD.

Sam đã đăng ký kết hôn và có hai con. Chồng diễn viên là người Hàn Quốc, đang sống và làm việc tại Việt Nam. Song thời gian qua, Sam giấu kín danh tính chồng. Theo nữ diễn viên, chồng không hoạt động trong giới giải trí nên cô không muốn anh chịu áp lực từ dư luận.

Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Chuyện tình của Lan Thy

Lan Thy và nhạc trưởng Dustin Tiêu hẹn hò kín đáo trong hai năm qua. Cả hai ủng hộ nhau trong công việc và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

8 giờ trước

An Nhi

Sam Sam Võ Hoàng Yến sam mẹ sam chồng sam

  • Nguyễn Hà My

    Nguyễn Hà My

    Nguyễn Hà My thường được biết đến với nghệ danh Sam là một hot girl thuộc thế hệ 9X đời đầu được nhiều người biết đến từ sau cuộc thi "Ngôi sao thời trang" do báo Hoa Học Trò tổ chức. Ngoài công việc người mẫu ảnh, cô còn góp mặt vào nhiều video ca nhạc của các nam ca sĩ trẻ như Ngô Kiến Huy, Cao Thái Sơn,... đồng thời là nữ diễn viên chính trong các bộ phim "Những cô nàng rắc rối", "Nhà trọ có 4 cô chiêu", "Siêu sao siêu ngố",...

    • Ngày sinh: 04/01/1990
    • Chiều cao: 1.63 m
    • Phim tiêu biểu: Những cô nàng rắc rối, Nhà trọ có 4 cô chiêu, Sương khói đồng hoang, Máu chảy về tim, Đảo xanh,...

    Facebook

Đọc tiếp

Lan Thy duoc cau hon hinh anh

Lan Thy được cầu hôn

20 giờ trước 23:16 8/2/2026

0

Tối 8/2, nhạc trưởng Dustin Tiêu cầu hôn Lan Thy. Cả hai trải qua khoảng hai năm gắn bó, hẹn hò.

Kim Kardashian say dam tay dua F1 hinh anh

Kim Kardashian say đắm tay đua F1

7 giờ trước 11:43 9/2/2026

0

Kim Kardashian và bạn trai Lewis Hamilton chính thức công khai chuyện tình cảm. Họ cùng xuất hiện tình tứ bên nhau tại Super Bowl 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý