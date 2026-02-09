Trong cuộc trò chuyện cùng Võ Hoàng Yến, Sam kể về mâu thuẫn với mẹ. Cô khóc và cho biết hai mẹ con đã lâu không nói chuyện hay ăn cơm chung.

Sam là khách mời trong một series do Võ Hoàng Yến thực hiện. Cả hai có cuộc trò chuyện về hành trình làm mẹ. Đáng chú ý, ở gần cuối talk show, Sam khóc, nói về mâu thuẫn với mẹ. Cô cho biết hiện tại, hai mẹ con đang giận nhau, không còn nói chuyện hay ăn cơm chung.

"Lâu lắm rồi, hai mẹ con tôi không còn nói chuyện. Nếu hỏi là lần này, tôi có muốn làm hòa với mẹ không. Câu trả lời là có. Không có ai trên đời này thương tôi qua mẹ. Tôi biết điều đó. Và cũng không ai thương mẹ qua tôi được. Tôi luôn ao ước có một bữa cơm gia đình", Sam chia sẻ.

Sam khóc khi chia sẻ về mâu thuẫn với mẹ.

Sam kể thêm ba cô mất sớm. Trong gia đình, Sam là trụ cột kinh tế chính. Cô lo lắng cho mẹ, em trai. Sam luôn cố gắng trong nhiều năm, mong hạnh phúc trọn vẹn đến với gia đình. Nhưng cô vẫn có cảm giác không làm được mong muốn nói trên.

"Sam chỉ muốn nói với mẹ là thời gian ở cạnh nhau không quá nhiều. Bản thân Sam không biết ngày mai sẽ ra sao hết", cô bày tỏ.

Lắng nghe chia sẻ của Sam, Võ Hoàng Yến động viên đồng nghiệp. Cô cho biết mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh riêng. Nhưng bản thân mỗi người con đều muốn kết nối với mẹ mình, gia đình sống hòa thuận, vui vẻ.

Sam tên thật là Hà My. Cô là gương mặt đình đám một thời trong số các hot teen đời đầu.

Ngoài làm MC, đóng phim, Sam còn kinh doanh bất động sản. Cách đây 6 năm, cô từng tiết lộ sở hữu khối tài sản hơn 2 triệu USD .

Sam đã đăng ký kết hôn và có hai con. Chồng diễn viên là người Hàn Quốc, đang sống và làm việc tại Việt Nam. Song thời gian qua, Sam giấu kín danh tính chồng. Theo nữ diễn viên, chồng không hoạt động trong giới giải trí nên cô không muốn anh chịu áp lực từ dư luận.