Kim Kardashian say đắm tay đua F1

Kim Kardashian và bạn trai Lewis Hamilton chính thức công khai chuyện tình cảm. Họ cùng xuất hiện tình tứ bên nhau tại Super Bowl 2026.

Theo Page Six, Kim Kardashian và Lewis Hamilton chính thức công khai chuyện tình cảm tại Super Bowl LX. Cặp đôi được bắt gặp khi đang theo dõi trận đấu quan trọng tại sân vận động Levi's ở Santa Clara, California.

Những bức ảnh của cả hai sau đó lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội X. Trong đó, hình ảnh của ngôi sao truyền hình thực tế cùng tay đua F1 bên nhau tình tứ xuất hiện trên màn hình của một chương trình phát sóng quốc tế trận đấu giữa New England Patriots và Seattle Seahawks. Người sáng lập thương hiệu Skims diện áo khoác đen và vòng cổ choker đính kim cương lớn. Cô cũng thay đổi kiểu tóc bằng cách để mái.

Kim và Lewis công khai mối quan hệ tại Super Bowl 2026.

Theo tờ US Sun, một nguồn tin thân cận tiết lộ Kim và Lewis có lịch trình làm việc bận rộn. Vì vậy, họ muốn dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể.

"Hiện tại, họ không thể tách rời và đang sắp xếp lịch hẹn sao cho phù hợp với lịch làm việc của Kim" nguồn tin nói thêm. Người này cũng tiết lộ mối quan hệ của cả hai được gia đình, bạn bè ủng hộ.

Trước đó, họ có buổi hẹn hò 3 đêm liên tiếp tại 3 địa điểm xa hoa khác nhau ở châu Âu. Kim Kardashian đã bay sang Anh để nghỉ dưỡng cùng Lewis Hamilton tại khách sạn cao cấp Estelle Manor. Cặp đôi dùng bữa tối riêng tư, trải nghiệm dịch vụ massage dành cho hai người và lưu trú chung tại khu nhà chính của khu nghỉ dưỡng.

Sau đêm tại Cotswolds, Kim Kardashian và Lewis Hamilton tiếp tục di chuyển tới London vào ngày hôm sau. Tại đây, cả hai được cho là lưu trú tại khách sạn Rosewood Hotel ở trung tâm thủ đô. Kim có mặt ở London để quảng bá dòng sản phẩm mới, trước khi trở lại khách sạn và dành buổi tối riêng tư bên Lewis. Cặp đôi hạn chế xuất hiện công khai, ra vào khách sạn qua lối bãi đỗ xe ngầm.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton quen biết nhiều năm qua. Ngôi sao F1 cũng là bạn thân của em gái Kim - Kendall Jenner. Bà Kris Jenner cũng thường xuyên đến cổ vũ anh tại chặng đua Monaco Grand Prix.